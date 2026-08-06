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ECONOMIA

Varejo baiano projeta aumento nas vendas de Dia dos Pais; veja segmentos

O tíquete médio fica em torno de R$ 250 por presente

Luiza Nascimento
Por
Dia dos Pais
Dia dos Pais - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 9, tem movimentado as lojas da Bahia, e o varejo do local projeta um aumento nas vendas deste ano. A data figura entre as mais importantes do calendário e marca o ritmo do comércio no segundo semestre.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), é previsto um crescimento de 5% em Salvador e Região Metropolitana (RMS), em comparação com o mesmo período do ano passado.

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Segundo a instituição, o tíquete médio fica em torno de R$ 250 por presentem, com os seguintes segmentos liderando:

  • Vestuário;
  • calçados;
  • perfumaria;
  • eletrônicos;
  • acessórios.

Além disso, a CDL prevê um impacto no setor de bares e durante o fim de semana da comemoração.

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Preço dos presentes sobe 3,99% em Salvador e RMS

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA) separou uma lista com 23 itens habitualmente procurados para a data e, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta média de 3,99% no acumulado de 12 meses.

Apesar do aumento, o resultado ficou abaixo da inflação de 2025, que registrou 4,53%, e distante dos 11,39% observados para essa mesma cesta em 2024. Vale destacar que a própria inflação geral da região cedeu na comparação anual, de 5,23% em 2025 para 4,53% em 2026.

O grande responsável pelo recuo da média da cesta de inflação para o período é o café, que sai de 89,33% para 14,61%.

Confira aumento e recuo dos presentes:

Imagem ilustrativa da imagem Varejo baiano projeta aumento nas vendas de Dia dos Pais; veja segmentos
Foto: Divulgação
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CDL Salvador Varejo

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