Polícia destrói 20 mil pés de maconha na Chapada Diamantina

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A Polícia Civil acabou com uma plantação de aproximadamente 20 mil pés de maconha, durante a Operação Erva Daninha, realizada no município de Mulungu do Morro, na Chapada Diamantina, na quarta-feira, 5.

Segundo a corporação, os agentes envolvidos na ação encontraram equipamentos utilizados para a secagem, separação e embalagem do entorpecente.

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Todo o plantio, bem como os equipamentos e insumos empregados na produção da droga, foi destruído. De acordo com as investigações, a ação representou um prejuízo estimado em R$ 4 milhões para o grupo criminoso responsável pelo cultivo.

A ação foi realizada por equipes da 5ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Irecê) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI Chapada). Um inquérito policial foi instaurado para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias do crime.