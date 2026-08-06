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Polícia destrói 20 mil pés de maconha na Chapada Diamantina

Segundo a corporação, a ação causou prejuízo estimado em R$ 4 milhões ao grupo criminoso

Yuri Abreu
Por
Plantação de 20 mil pés de maconha foi destruída durante operação da Polícia Federal
Plantação de 20 mil pés de maconha foi destruída durante operação da Polícia Federal - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A Polícia Civil acabou com uma plantação de aproximadamente 20 mil pés de maconha, durante a Operação Erva Daninha, realizada no município de Mulungu do Morro, na Chapada Diamantina, na quarta-feira, 5.

Segundo a corporação, os agentes envolvidos na ação encontraram equipamentos utilizados para a secagem, separação e embalagem do entorpecente.

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Todo o plantio, bem como os equipamentos e insumos empregados na produção da droga, foi destruído. De acordo com as investigações, a ação representou um prejuízo estimado em R$ 4 milhões para o grupo criminoso responsável pelo cultivo.

A ação foi realizada por equipes da 5ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Irecê) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI Chapada). Um inquérito policial foi instaurado para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias do crime.

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Tags

Bahia chapada diamantina mulungu do morro Polícia Civil

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