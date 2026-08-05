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ATENDIMENTO EMERGENCIAL

Ferryboat retorna à Ilha de Itaparica após passageira passar mal

Embarcação interrompeu o percurso para que mulher recebesse atendimento

Andrêzza Moura
Por
Não há informações sobre o estado de saúde da mulher
Não há informações sobre o estado de saúde da mulher - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma travessia do sistema Ferryboat precisou ser interrompida na tarde desta quarta-feira, 5, após uma passageira passar mal enquanto a embarcação seguia no trajeto entre Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e São Joaquim, em Salvador.

Diante da emergência, o ferry retornou ao Terminal Marítimo de Bom Despacho para prestar assistência à mulher.

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A situação chamou a atenção dos demais passageiros, que acompanharam o retorno da embarcação e demonstraram preocupação com o atendimento prestado durante a ocorrência.

Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pelo serviço, informou que a tripulação iniciou os primeiros atendimentos ainda a bordo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), seguindo os protocolos de segurança.

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Ainda segundo a empresa, após o desembarque, a passageira e o acompanhante optaram por não aguardar a chegada da ambulância e decidiram seguir viagem. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

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Bahia ferryboat Passou mal

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