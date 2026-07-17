Anvisa multa concessionária do Ferry-Boat de Salvador em R$ 600 mil

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aplicou uma multa de R$ 600 mil contra a Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pelo sistema de ferry-boat que liga a capital baiana à Ilha de Itaparica.

A decisão, fruto de um processo administrativo que investigou irregularidades sanitárias na operação das embarcações, foi publicada oficialmente na última segunda-feira, 13, pela Coordenação de Julgamento de Infrações Sanitárias do órgão federal.

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Esta não é a primeira penalidade que a Internacional Travessias enfrenta por problemas de higiene. O histórico de irregularidades inclui:

Multa em 2024 de R$ 300 mil, aplicada após uma fiscalização conjunta entre a Anvisa, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e órgãos de defesa do consumidor. Na ocasião, foram flagrados acúmulo de lixo, condições sanitárias graves e falhas no controle de pragas nos ferries Ivete Sangalo e Dorival Caymmi.

Denúncias recorrentes (2025-2026): relatórios apresentados pelo Coletivo Ativista Alê Okan — que move uma ação na Justiça desde o fim do ano passado — apontam que os problemas persistem.

Entre as queixas frequentes estão banheiros sem água corrente, falta de limpeza, lixo acumulado, equipamentos quebrados, ventilação precária e forte odor.

Com a publicação do despacho oficial, a decisão se torna pública e a concessionária é obrigada a arcar com a penalidade financeira.

Irregularidades

Ao portal A TARDE, o Ministério Público do Estado da Bahia, confirmou que, em 2025, recebeu notícia de fato relatando supostas irregularidades na prestação do serviço operado pela Internacional Travessias Salvador, especialmente relacionadas às condições de higiene, manutenção e funcionamento das embarcações do sistema ferryboat.

Nesta quarta-feira, 15, baseado em inspeções e informações colhidas no último ano, o MPBA converteu o procedimento em inquérito civil. O objetivo é apurar as reclamações, verificar a adequação do serviço ofertado aos consumidores e o eventual descumprimento de obrigações legais, regulatórias e administrativas.

