ATENÇÃO, PASSAGEIROS!
Obras do VLT alteram linhas de ônibus na Suburbana a partir desta quinta-feira
Ponto de embarque também será alterado
Os passageiros que utilizam o transporte público em Paripe, no Subúrbio de Salvador, devem ficar atentos às mudanças que passam a valer a partir desta quinta-feira, 6.
Em razão do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai alterar o itinerário de linhas de ônibus e remanejar um ponto de embarque e desembarque na região.
A principal mudança é a transferência do ponto de ônibus localizado na cabeceira do viaduto, no sentido Paripe. A parada foi desativada e substituída por um ponto provisório instalado do outro lado da pista, antes da entrada da Rua Almirante Tamandaré.
As alterações ocorrerão em duas etapas.
Primeira fase
as linhas que fazem o trajeto entre o Centro e a Base Naval, nos dois sentidos, continuarão circulando normalmente. Já os ônibus que saem do Centro com destino às ruas Almirante Mourão de Sá e Almirante Tamandaré passarão por baixo do viaduto e utilizarão um novo acesso à esquerda, liberado para a continuidade do percurso.
Segunda fase
Na segunda etapa das intervenções, quando ocorrerá a demolição do viaduto e a implantação de uma nova rotatória, todas as linhas passarão a utilizar os novos acessos criados no local.
- Os ônibus que seguem do Centro para a Base Naval utilizarão a nova pista construída na BA-528 antes de retomar o itinerário;
- Já as linhas com destino às ruas Almirante Mourão de Sá e Almirante Tamandaré acessarão o desvio antes do viaduto e contornarão a rotatória.
- No sentido contrário, os coletivos que saem da Base Naval em direção ao Centro também passarão pela nova rota antes de retornar ao trajeto habitual.
Segundo a Semob, agentes do órgão e funcionários das concessionárias permanecerão na região durante as intervenções para orientar passageiros e motoristas e minimizar os impactos das mudanças na operação.