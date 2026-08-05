Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

ATENÇÃO, PASSAGEIROS!

Obras do VLT alteram linhas de ônibus na Suburbana a partir desta quinta-feira

Ponto de embarque também será alterado

Leilane Teixeira
Por
Salvador amanheceu sem ônibus nesta sexta-feira
Salvador amanheceu sem ônibus nesta sexta-feira - Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador

Os passageiros que utilizam o transporte público em Paripe, no Subúrbio de Salvador, devem ficar atentos às mudanças que passam a valer a partir desta quinta-feira, 6.

Em razão do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai alterar o itinerário de linhas de ônibus e remanejar um ponto de embarque e desembarque na região.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A principal mudança é a transferência do ponto de ônibus localizado na cabeceira do viaduto, no sentido Paripe. A parada foi desativada e substituída por um ponto provisório instalado do outro lado da pista, antes da entrada da Rua Almirante Tamandaré.

As alterações ocorrerão em duas etapas.

Primeira fase

as linhas que fazem o trajeto entre o Centro e a Base Naval, nos dois sentidos, continuarão circulando normalmente. Já os ônibus que saem do Centro com destino às ruas Almirante Mourão de Sá e Almirante Tamandaré passarão por baixo do viaduto e utilizarão um novo acesso à esquerda, liberado para a continuidade do percurso.

Segunda fase

Na segunda etapa das intervenções, quando ocorrerá a demolição do viaduto e a implantação de uma nova rotatória, todas as linhas passarão a utilizar os novos acessos criados no local.

  • Os ônibus que seguem do Centro para a Base Naval utilizarão a nova pista construída na BA-528 antes de retomar o itinerário;
  • Já as linhas com destino às ruas Almirante Mourão de Sá e Almirante Tamandaré acessarão o desvio antes do viaduto e contornarão a rotatória.
  • No sentido contrário, os coletivos que saem da Base Naval em direção ao Centro também passarão pela nova rota antes de retornar ao trajeto habitual.

Segundo a Semob, agentes do órgão e funcionários das concessionárias permanecerão na região durante as intervenções para orientar passageiros e motoristas e minimizar os impactos das mudanças na operação.

Leia Também:

SALVADOR

Governo da Bahia presta assistência a moradores atingidos por desastre ambiental em Salvador
Governo da Bahia presta assistência a moradores atingidos por desastre ambiental em Salvador imagem

SALVADOR

Monte Tabor completa 52 anos de serviços na saúde baiana
Monte Tabor completa 52 anos de serviços na saúde baiana imagem

SALVADOR

Gestora de lar de idosos fechado pelo MPBA na Cidade Baixa é denunciada
Gestora de lar de idosos fechado pelo MPBA na Cidade Baixa é denunciada imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

paripe Salvador transporte público VLT

Relacionadas

Mais lidas