Obras do VLT alteram linhas de ônibus na Suburbana a partir desta quinta-feira

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Os passageiros que utilizam o transporte público em Paripe, no Subúrbio de Salvador, devem ficar atentos às mudanças que passam a valer a partir desta quinta-feira, 6.

Em razão do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai alterar o itinerário de linhas de ônibus e remanejar um ponto de embarque e desembarque na região.

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A principal mudança é a transferência do ponto de ônibus localizado na cabeceira do viaduto, no sentido Paripe. A parada foi desativada e substituída por um ponto provisório instalado do outro lado da pista, antes da entrada da Rua Almirante Tamandaré.

As alterações ocorrerão em duas etapas.

Primeira fase

as linhas que fazem o trajeto entre o Centro e a Base Naval, nos dois sentidos, continuarão circulando normalmente. Já os ônibus que saem do Centro com destino às ruas Almirante Mourão de Sá e Almirante Tamandaré passarão por baixo do viaduto e utilizarão um novo acesso à esquerda, liberado para a continuidade do percurso.

Segunda fase

Na segunda etapa das intervenções, quando ocorrerá a demolição do viaduto e a implantação de uma nova rotatória, todas as linhas passarão a utilizar os novos acessos criados no local.

Os ônibus que seguem do Centro para a Base Naval utilizarão a nova pista construída na BA-528 antes de retomar o itinerário;

Já as linhas com destino às ruas Almirante Mourão de Sá e Almirante Tamandaré acessarão o desvio antes do viaduto e contornarão a rotatória.

No sentido contrário, os coletivos que saem da Base Naval em direção ao Centro também passarão pela nova rota antes de retornar ao trajeto habitual.

Segundo a Semob, agentes do órgão e funcionários das concessionárias permanecerão na região durante as intervenções para orientar passageiros e motoristas e minimizar os impactos das mudanças na operação.