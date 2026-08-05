SALVADOR
Monte Tabor completa 52 anos de serviços na saúde baiana
Instituição celebra mais de cinco décadas de atuação na saúde, educação, assistência e pesquisa
Em um estado onde a demanda por saúde de qualidade é um dos maiores desafios sociais, uma instituição construiu, ao longo de cinco décadas, uma marca rara: a confiança da população. No dia 6 de agosto, o Monte Tabor – Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária celebra 52 anos de atuação na Bahia, reafirmando um legado que une excelência, inovação e compromisso social, inspirado na missão deixada por seu fundador, Dom Luigi Maria Verzé: “Ide, Ensinai e Curai”.
Mais do que uma data comemorativa, o aniversário simboliza a consolidação de um modelo de atuação que se tornou referência. O Monte Tabor leva à população baiana um padrão de qualidade normalmente associado aos melhores centros de saúde e educação, tornando esse cuidado acessível a quem mais precisa. É uma instituição que faz da excelência um compromisso diário, sem abrir mão do acolhimento e da valorização da pessoa humana.
Ao longo desses 52 anos, milhares de vidas foram impactadas por iniciativas que vão muito além da assistência médica. Ambulatório social e formação profissional gratuitos, projetos de inclusão, pesquisa, ações itinerantes no interior do estado e atendimento humanizado formam uma rede de cuidado que alcança comunidades em situação de vulnerabilidade e fortalece a dignidade humana.
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Essa trajetória explica por que o Monte Tabor conquistou um patrimônio que não se mede em números: a confiança das pessoas. São pacientes, estudantes, profissionais voluntários, parceiros e colaboradores que reconhecem na instituição um ambiente onde competência técnica e sensibilidade caminham juntas. Uma confiança construída diariamente, por meio de resultados concretos e de uma atuação pautada pela ética, pela inovação e pelo respeito à vida.
É também essa relação de proximidade que faz do Monte Tabor uma instituição querida pelos baianos. Ao longo de mais de meio século, seu trabalho passou a fazer parte da história de milhares de famílias, seja pelo atendimento recebido, pela oportunidade de formação, pelo apoio social ou pelo acolhimento nos momentos mais difíceis. O carinho da Bahia é consequência de uma presença constante, comprometida e transformadora.
Para a presidente do Monte Tabor, Laura Ziller, celebrar os 52 anos da instituição é reconhecer uma história construída por muitas mãos e renovar o compromisso com o futuro.
“Vivemos o presente olhando para o futuro, com gratidão, compromisso, união e fidelidade à história do Monte Tabor. Somos instrumentos de transformação na vida de tantas pessoas e seguimos colocando em prática, todos os dias, o ensinamento de Dom Luigi: ‘Ide, Ensinai e Curai’.”
A programação comemorativa acontece durante a tradicional Festa da Transfiguração de Jesus Cristo, celebrada em 6 de agosto, data que representa renovação e transformação, valores profundamente conectados à identidade institucional.
Durante as celebrações, também será prestada uma homenagem à direção do Hospital São Rafael pela restauração da estátua de São Rafael Arcanjo, além do reconhecimento aos colaboradores, voluntários, benfeitores e parceiros que ajudam a escrever essa história de dedicação à Bahia.
A história do Monte Tabor mostra que excelência e compromisso social podem caminhar juntos. Em uma trajetória iniciada em 1974, a instituição consolidou um jeito próprio de cuidar, educar e servir, tornando-se referência pela qualidade de suas ações e pela capacidade de transformar realidades.