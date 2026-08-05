Monte Tabor completa 52 anos de serviços na saúde baiana

Em um estado onde a demanda por saúde de qualidade é um dos maiores desafios sociais, uma instituição construiu, ao longo de cinco décadas, uma marca rara: a confiança da população. No dia 6 de agosto, o Monte Tabor – Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária celebra 52 anos de atuação na Bahia, reafirmando um legado que une excelência, inovação e compromisso social, inspirado na missão deixada por seu fundador, Dom Luigi Maria Verzé: “Ide, Ensinai e Curai”.

Mais do que uma data comemorativa, o aniversário simboliza a consolidação de um modelo de atuação que se tornou referência. O Monte Tabor leva à população baiana um padrão de qualidade normalmente associado aos melhores centros de saúde e educação, tornando esse cuidado acessível a quem mais precisa. É uma instituição que faz da excelência um compromisso diário, sem abrir mão do acolhimento e da valorização da pessoa humana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo desses 52 anos, milhares de vidas foram impactadas por iniciativas que vão muito além da assistência médica. Ambulatório social e formação profissional gratuitos, projetos de inclusão, pesquisa, ações itinerantes no interior do estado e atendimento humanizado formam uma rede de cuidado que alcança comunidades em situação de vulnerabilidade e fortalece a dignidade humana.

Essa trajetória explica por que o Monte Tabor conquistou um patrimônio que não se mede em números: a confiança das pessoas. São pacientes, estudantes, profissionais voluntários, parceiros e colaboradores que reconhecem na instituição um ambiente onde competência técnica e sensibilidade caminham juntas. Uma confiança construída diariamente, por meio de resultados concretos e de uma atuação pautada pela ética, pela inovação e pelo respeito à vida.

É também essa relação de proximidade que faz do Monte Tabor uma instituição querida pelos baianos. Ao longo de mais de meio século, seu trabalho passou a fazer parte da história de milhares de famílias, seja pelo atendimento recebido, pela oportunidade de formação, pelo apoio social ou pelo acolhimento nos momentos mais difíceis. O carinho da Bahia é consequência de uma presença constante, comprometida e transformadora.

Para a presidente do Monte Tabor, Laura Ziller, celebrar os 52 anos da instituição é reconhecer uma história construída por muitas mãos e renovar o compromisso com o futuro.

“Vivemos o presente olhando para o futuro, com gratidão, compromisso, união e fidelidade à história do Monte Tabor. Somos instrumentos de transformação na vida de tantas pessoas e seguimos colocando em prática, todos os dias, o ensinamento de Dom Luigi: ‘Ide, Ensinai e Curai’.”

A programação comemorativa acontece durante a tradicional Festa da Transfiguração de Jesus Cristo, celebrada em 6 de agosto, data que representa renovação e transformação, valores profundamente conectados à identidade institucional.

Durante as celebrações, também será prestada uma homenagem à direção do Hospital São Rafael pela restauração da estátua de São Rafael Arcanjo, além do reconhecimento aos colaboradores, voluntários, benfeitores e parceiros que ajudam a escrever essa história de dedicação à Bahia.

A história do Monte Tabor mostra que excelência e compromisso social podem caminhar juntos. Em uma trajetória iniciada em 1974, a instituição consolidou um jeito próprio de cuidar, educar e servir, tornando-se referência pela qualidade de suas ações e pela capacidade de transformar realidades.