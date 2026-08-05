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Salvador pode ganhar primeira Faculdade Municipal em prédio histórico

Proposta aprovada na CCJ prevê estudos para implantar a primeira faculdade municipal

Iarla Queiroz
Por
Projeto avança e prédio histórico pode ganhar novo destino
Projeto avança e prédio histórico pode ganhar novo destino - Foto: Divulgação

A possibilidade de Salvador ganhar sua primeira Faculdade Municipal deu mais um passo na Câmara de Vereadores. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o Projeto de Indicação nº 240/2026, que propõe a realização de estudos para avaliar a implantação de uma instituição pública de ensino superior no antigo Colégio Nossa Senhora das Mercês, localizado na Avenida Sete de Setembro, no Centro da capital.

A proposta é de autoria do vereador Sandro Bahiense (PP) e ainda passará pelas demais comissões da Casa antes de seguir para votação em plenário.

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Antigo Colégio das Mercês é apontado como sede

O texto encaminha à Secretaria Municipal da Educação (Smed) o pedido para que sejam realizados estudos técnicos, administrativos, estruturais, urbanísticos e financeiros sobre a viabilidade da criação da Faculdade Municipal.

O imóvel escolhido como referência é o prédio do tradicional Colégio Nossa Senhora das Mercês, fundado em 1897 e que permaneceu em funcionamento por mais de 120 anos. A unidade encerrou as atividades após enfrentar dificuldades financeiras e problemas relacionados à insegurança, permanecendo desativada há cerca de quatro anos.

Além da implantação da faculdade, o projeto também prevê a avaliação da possível aquisição do imóvel pelo município.

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Proposta busca ampliar acesso ao ensino superior

Na justificativa, o vereador afirma que a criação da instituição poderá ampliar o acesso ao ensino superior público municipal, estimular a qualificação profissional e fortalecer a inclusão educacional na capital baiana.

O parlamentar também defende que a iniciativa pode contribuir para a revitalização do Centro de Salvador, incentivando a movimentação econômica, valorizando os espaços públicos e promovendo o desenvolvimento social da região.

"Salvador, por ser a primeira capital do Brasil, merece ter sua própria Faculdade Municipal. A educação transforma vidas, gera oportunidades e ajuda a construir uma sociedade mais justa e segura", afirmou Sandro Bahiense.

O vereador ainda defende a construção de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Prefeitura de Salvador e os governos estadual e federal para viabilizar a aquisição do antigo Colégio das Mercês e a implantação da instituição de ensino superior.

O que acontece agora?

Com o aval da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Indicação segue para análise das demais comissões da Câmara Municipal antes de ser apreciado pelos vereadores em plenário.

Por se tratar de um projeto de indicação, a proposta funciona como uma sugestão ao Poder Executivo. Caso seja aprovada pelos parlamentares, caberá à Prefeitura de Salvador analisar a viabilidade e decidir sobre a implementação da medida.

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