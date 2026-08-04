Salvador recebe fórum para discutir futuro da educação pública

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Salvador será palco, nos dias 6 e 7 de agosto, do Fórum de Governança Educacional: Gestão, Inovação e Resultados para os Municípios, em um centro de eventos no bairro do Costa Azul.

Promovido pelo Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP), o fórum deve reunir prefeitos, secretários municipais de Educação, técnicos, especialistas e representantes de instituições ligadas à gestão pública.

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A proposta é criar um espaço de diálogo sobre os principais desafios enfrentados pelos municípios e apresentar soluções voltadas à melhoria da administração da educação básica.

Ao longo dos dois dias de programação, os participantes terão acesso a painéis temáticos, debates e apresentações de experiências desenvolvidas em diferentes regiões do país, com foco na modernização da gestão educacional.

Novo FUNDEB e Educacenso estão entre os temas do evento

A programação foi organizada para atender às mudanças recentes na administração da educação pública e às novas exigências impostas aos municípios.

Entre os assuntos que serão debatidos estão as regras do Novo FUNDEB, as condicionalidades para acesso aos recursos, planejamento estratégico, transparência na aplicação do dinheiro público, controle social e o Educacenso, ferramenta utilizada para reunir informações sobre escolas, estudantes e profissionais da educação em todo o país.

A expectativa é que as discussões auxiliem gestores na tomada de decisões e no aprimoramento das políticas públicas voltadas ao ensino municipal.

Inteligência artificial ganha espaço na gestão pública

Um dos temas centrais do fórum será o uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio à administração pública.

As discussões abordarão como novas tecnologias podem contribuir para análises de dados, planejamento de ações, acompanhamento de indicadores e tomada de decisões mais rápidas e eficientes na gestão educacional.

Além da inteligência artificial, o evento apresentará experiências de municípios que implementaram modelos considerados bem-sucedidos na administração das redes de ensino, compartilhando práticas que podem ser adaptadas por outras cidades.

Cooperação entre municípios é um dos objetivos

Outro eixo da programação será o fortalecimento da cooperação entre municípios e instituições públicas ligadas à educação.

Representantes de diferentes órgãos participarão de mesas temáticas voltadas ao intercâmbio de experiências e à construção de soluções conjuntas para desafios comuns enfrentados pelas administrações municipais.

Segundo a organização, a proposta é incentivar uma gestão baseada em evidências, inovação e resultados, ampliando a capacidade técnica dos municípios e contribuindo para o uso mais eficiente dos recursos públicos.

A expectativa é que o fórum estimule a adoção de práticas capazes de fortalecer a governança educacional e melhorar os indicadores da educação básica nas redes municipais de ensino.