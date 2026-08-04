Quatro meses após o crime, suspeito de matar policial em Salvador é apreendido

Quase quatro meses após a morte do investigador da Polícia Civil Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, mais um suspeito de envolvimento no crime foi localizado. Um jovem de 18 anos foi apreendido durante a Operação Juventude Segura, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, nesta terça-feira, 04, por suspeita de integrar o grupo responsável pelo ataque que terminou com a morte do agente, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

A ordem judicial cumprida contra o investigado é um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador. A medida foi adotada porque o suspeito ainda era adolescente quando o homicídio aconteceu, em 15 de abril deste ano.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Investigação aponta participação no ataque

As investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) indicam que o jovem fazia parte do grupo que abriu fogo contra policiais civis durante uma diligência para apurar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Paulo Valverde.

O investigador Adailton Oliveira Rocha foi atingido pelos disparos enquanto permanecia na viatura da corporação e morreu em decorrência dos ferimentos. Segundo a apuração, o suspeito foi reconhecido como um dos participantes da ação e deixou o local logo após o ataque, acompanhado dos demais envolvidos.

Suspeito já havia sido apreendido

Antes de ser identificado no caso, o investigado já havia sido encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Em setembro de 2025, ele foi apreendido em Tancredo Neves com drogas, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Por esse episódio, responde por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Operação teve foco em adolescentes investigados

A apreensão foi realizada por equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), unidade vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), durante a Operação Juventude Segura.

A ação é voltada ao cumprimento de medidas judiciais contra adolescentes investigados por atos infracionais, além de buscar reduzir a reincidência e reforçar as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais integrantes do grupo suspeito de participar da morte do investigador e de outros crimes atribuídos à organização criminosa.