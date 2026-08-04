POLÍCIA
Quatro meses após o crime, suspeito de matar policial em Salvador é apreendido
Suspeito é investigado por integrar o grupo que abriu fogo contra uma equipe da Polícia Civil
Quase quatro meses após a morte do investigador da Polícia Civil Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, mais um suspeito de envolvimento no crime foi localizado. Um jovem de 18 anos foi apreendido durante a Operação Juventude Segura, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, nesta terça-feira, 04, por suspeita de integrar o grupo responsável pelo ataque que terminou com a morte do agente, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.
A ordem judicial cumprida contra o investigado é um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador. A medida foi adotada porque o suspeito ainda era adolescente quando o homicídio aconteceu, em 15 de abril deste ano.
Investigação aponta participação no ataque
As investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) indicam que o jovem fazia parte do grupo que abriu fogo contra policiais civis durante uma diligência para apurar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Paulo Valverde.
O investigador Adailton Oliveira Rocha foi atingido pelos disparos enquanto permanecia na viatura da corporação e morreu em decorrência dos ferimentos. Segundo a apuração, o suspeito foi reconhecido como um dos participantes da ação e deixou o local logo após o ataque, acompanhado dos demais envolvidos.
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Suspeito já havia sido apreendido
Antes de ser identificado no caso, o investigado já havia sido encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Em setembro de 2025, ele foi apreendido em Tancredo Neves com drogas, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Por esse episódio, responde por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
Operação teve foco em adolescentes investigados
A apreensão foi realizada por equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), unidade vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), durante a Operação Juventude Segura.
A ação é voltada ao cumprimento de medidas judiciais contra adolescentes investigados por atos infracionais, além de buscar reduzir a reincidência e reforçar as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais integrantes do grupo suspeito de participar da morte do investigador e de outros crimes atribuídos à organização criminosa.