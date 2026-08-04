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Prejuízo de R$ 500 mil: 100 pés de maconha são erradicados na Bahia

Operação em Jaborandi resultou na prisão de um homem de 46 anos

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Prejuízo de R$ 500 mil: 100 pés de maconha são erradicados na Bahia
Foto: Divulgação / Ascom PCBA

Uma plantação com cerca de 100 pés de maconha foi erradicada durante uma operação da Polícia Civil da Bahia, provocando um prejuízo estimado em R$ 500 mil ao crime organizado. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira, 4, no povoado de Caraíbas, zona rural de Jaborandi, no oeste baiano.

Durante a operação, um homem de 46 anos foi preso em flagrante. Além da plantação, os policiais apreenderam uma arma de fogo e porções de maconha já fracionadas e prontas para comercialização, reforçando os indícios da prática de tráfico de drogas.

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Segundo a Polícia Civil, a ação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia sobre a existência de um cultivo ilegal na região. Durante as diligências, as equipes localizaram a propriedade rural onde a plantação era mantida.

Todo o material apreendido foi recolhido, acondicionado e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia antes de ser incinerado.

O suspeito foi conduzido à delegacia, passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

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As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no cultivo e na comercialização da droga.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Jaborandi, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Cerrado), vinculado à 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (26ª Coorpin/Santa Maria da Vitória).

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erradicação maconha Polícia Civil

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