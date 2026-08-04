POLÍCIA
Prejuízo de R$ 500 mil: 100 pés de maconha são erradicados na Bahia
Operação em Jaborandi resultou na prisão de um homem de 46 anos
Uma plantação com cerca de 100 pés de maconha foi erradicada durante uma operação da Polícia Civil da Bahia, provocando um prejuízo estimado em R$ 500 mil ao crime organizado. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira, 4, no povoado de Caraíbas, zona rural de Jaborandi, no oeste baiano.
Durante a operação, um homem de 46 anos foi preso em flagrante. Além da plantação, os policiais apreenderam uma arma de fogo e porções de maconha já fracionadas e prontas para comercialização, reforçando os indícios da prática de tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Civil, a ação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia sobre a existência de um cultivo ilegal na região. Durante as diligências, as equipes localizaram a propriedade rural onde a plantação era mantida.
Todo o material apreendido foi recolhido, acondicionado e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia antes de ser incinerado.
O suspeito foi conduzido à delegacia, passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.
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As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no cultivo e na comercialização da droga.
A operação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Jaborandi, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Cerrado), vinculado à 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (26ª Coorpin/Santa Maria da Vitória).