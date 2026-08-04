Grupo usa novo golpe para furtar veículos na Bahia; veja como funciona

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Criminosos estão utilizando de uma nova modalidade para furtar veículos em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. A ação foi descoberta no âmbito da Operação Reconecta, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na segunda-feira, 3, no bairro Calumbi.

Na ocasião, os agentes prenderam um suspeito pelo crime de receptação, enquanto ele desmontava um veículo. De acordo com as informações policiais, um grupo simulava furtos e roubos contra empresas locadoras de veículos, para ocultar os crimes.

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O veículo que o suspeito estava desmanchando foi locado na última sexta-feira, 31. Localizado, o homem foi conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Entenda como o grupo agia

As investigações começaram há cerca de um mês, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana (DRFR/Feira de Santana).

Na época, agentes perceberam que algumas ocorrências apresentavam características semelhantes e iniciaram as análises. Com as apurações, foi identificada uma nova modalidade de furto de veículos na localidade.

Segundo o delegado José Marcos Lima, titular da unidade, após a locação do veículo, os criminosos removiam o rastreador e o conectavam imediatamente a uma bateria automotiva.

O equipamento permanecia ligado e era transportado no porta-malas de outro veículo, simulando uma circulação normal perante a central de monitoramento da locadora.

Enquanto o rastreador indicava uma falsa movimentação, o veículo verdadeiro era desmontado, adulterado ou preparado para a comercialização ilegal de peças ou revenda.

"Concluído esse processo, o locatário comparecia a uma unidade policial para registrar um boletim de ocorrência, comunicando um suposto furto ou roubo que nunca havia ocorrido. Em seguida, a bateria e o rastreador eram descartados em locais de difícil acesso, como áreas de mata fechada", explicou o delegado.

Pelo menos quatro veículos foram roubados

As investigações apontam que pelo menos quatro veículos foram roubados através desse modus operandi nos últimos três meses. Entre eles estavam:

Um veículo locado em Porto Seguro;

outro retirado no Aeroporto Internacional de Salvador;

outros dois alugados em Feira de Santana.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os integrantes da organização criminosa, localizar outros veículos subtraídos e desarticular integralmente a estrutura utilizada pelo grupo.