Viaduto de Salvador será interditado por seis meses para obras do VLT

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O Viaduto de Tamandaré, localizado no bairro de Paripe, em Salvador, foi interditado na manhã desta quarta-feira, 5, para o avanço das obras do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Salvador e da Região Metropolitana (RMS).

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) informou que o bloqueio é temporário e tem uma previsão de duração de seis meses.

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Vale ressaltar que essa obstrução é necessária, ainda de acordo com a CTB, para a construção de um novo viaduto que fará a ligação entre a Estrada do Derba (BA-528) e o bairro de Paripe.

Durante esse período, os motoristas e demais usuários da via deverão utilizar os desvios sinalizados e seguir as orientações de trânsito implantadas no local.

Interdição e desvios do Viaduto de Tamandaré - Foto: Divulgação

Sobre o VLT

Atualmente, o VLT está sendo implantado em três trechos, com previsão de 43,7 quilômetros de extensão e 50 paradas.

O sistema vai ligar o subúrbio aos bairros de Águas Claras e Piatã, com integração ao metrô, aos ônibus urbanos e metropolitanos e à nova rodoviária de Salvador.