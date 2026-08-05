SALVADOR
Viaduto de Salvador será interditado por seis meses para obras do VLT
Bloqueio inicia em Paripe nesta quinta-feira, 5. Motoristas devem utilizar os desvios sinalizado
O Viaduto de Tamandaré, localizado no bairro de Paripe, em Salvador, foi interditado na manhã desta quarta-feira, 5, para o avanço das obras do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Salvador e da Região Metropolitana (RMS).
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) informou que o bloqueio é temporário e tem uma previsão de duração de seis meses.
Vale ressaltar que essa obstrução é necessária, ainda de acordo com a CTB, para a construção de um novo viaduto que fará a ligação entre a Estrada do Derba (BA-528) e o bairro de Paripe.
Durante esse período, os motoristas e demais usuários da via deverão utilizar os desvios sinalizados e seguir as orientações de trânsito implantadas no local.
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Sobre o VLT
Atualmente, o VLT está sendo implantado em três trechos, com previsão de 43,7 quilômetros de extensão e 50 paradas.
O sistema vai ligar o subúrbio aos bairros de Águas Claras e Piatã, com integração ao metrô, aos ônibus urbanos e metropolitanos e à nova rodoviária de Salvador.