Salvador suspende compra de 180 novos “amarelinhos”; entenda motivo

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A Prefeitura de Salvador suspendeu na terça-feira, 4, por tempo indeterminado, a licitação para a compra de 180 novos micro-ônibus destinados ao Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido como “amarelinho”.

A sessão de abertura das propostas da licitação para renovação da frota com veículos equipados com ar-condicionado e padrão Euro VI estava marcada para esta quinta-feira, 6, às 10h.

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Questionado por A TARDE, o secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Pablo Souza, afirmou que a suspensão foi necessária devido à necessidade de “ajustes pontuais” no edital.

Embora não tenha detalhado quais pontos do documento serão alterados, ele informou que uma nova licitação deve ser publicada pela pasta no dia 21 de agosto.

A licitação foi aberta na modalidade pregão eletrônico e tinha como objetivo definir uma empresa fornecedora para a compra dos veículos conforme a demanda da prefeitura.

Renovação da frota dos amarelinhos

A compra dos 180 micro-ônibus faz parte da proposta de modernização do transporte complementar de Salvador.

Os veículos previstos no edital deveriam seguir o padrão tecnológico Euro VI, considerado mais moderno e com menores níveis de emissão de poluentes em comparação com modelos anteriores.

Prefeitura de Salvador contrata consultoria para avaliar o sistema

A suspensão da licitação ocorre no mesmo momento em que a Semob oficializou a contratação da empresa Systra Engenharia e Consultoria LTDA, por R$ 290 mil, para realizar serviços técnicos de “atualização de modelagem” do subsistema de transporte complementar.

Apesar de a prefeitura não ter informado se há relação entre as duas medidas, a contratação da consultoria abre a possibilidade de uma revisão do modelo de operação do transporte complementar antes da compra definitiva dos novos veículos. O contrato terá validade de cerca de 27 meses.

Qual é a previsão de chegada dos novos veículos?

Quando a licitação foi publicada, o secretário Pablo Souza afirmou que a expectativa era de que os primeiros veículos começassem a chegar e entrar em operação até o fim de 2026.

Com a suspensão do processo e a necessidade de publicação de um novo edital, a substituição dos veículos antigos por modelos mais modernos poderá sofrer alteração no cronograma inicialmente previsto.