Salvador publica licitação para renovação dos “amarelinhos”; veja previsão de entrega

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A renovação dos “amarelinhos” avançou em Salvador. A licitação para a aquisição dos novos ônibus que irão substituir os veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) foi publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário Oficial do Município (DOM), por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob).



A emissão da licitação marca o processo de contratação para a compra dos novos veículos. A expectativa é que os novos ônibus sejam entregues até o final de 2026.

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De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a iniciativa oferece “veículos mais modernos, acessíveis e confortáveis para os passageiros, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos operadores do sistema".

Sobre a contratação dos novos "amarelinhos"

A contratação dos veículos ocorreu pela empresa Systra Engenharia e Consultoria, no valor de R$ 290 mil, por meio de uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal.

A gestão empregou a consultoria por meio de inexigibilidade de licitação, prevista na Lei nº 14.133/2021 para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

A execução do contrato foi acompanhada por Guillermo Sant'anna Petzhold como gestor e Luciana Melo de Jesus Santana como fiscal do serviço. Já o pagamento da consultoria será feito com recursos do Tesouro Municipal e do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMMU).

Renovação da frota

Os novos veículos do transporte público da capital baiana irão garantir a renovação de 100% da frota do STEC.

Ainda segundo o secretário, além de modernos, os novos ônibus contarão com uma nova identidade visual, reforçando a padronização e a renovação do sistema.

“A expectativa é que os veículos cheguem até o fim de 2026, consolidando mais um importante investimento para oferecer um transporte mais eficiente, seguro e de qualidade à população", afirmou.