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SALVADOR

Centro Histórico ganha vans gratuitas para descolar passageiros

O esquema está disponível até 22h, por tempo limitado

Luiza Nascimento
Por
Vans gratuitas para Flipelô
Vans gratuitas para Flipelô - Foto: Divulgação / Metrô Bahia

Vans gratuitas irão deslocar passageiros entre a Estação Campo da Pólvora e o Pelourinho, e vice-versa, no Centro Histórico, entre quarta-feira, 5, e domingo, 9. O serviço é disponibilizado pelo Metrô Bahia, para facilitar o trajeto daqueles que vão participar da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).

O esquema está disponível nos seguintes horários:

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  • Quarta-feira, 5: 17h às 22h;
  • Quinta-feira, 6, a domingo, 9: das 9h às 22h.

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Mostra inspirada no evento está instalada na estação

Além do serviço, quem estiver na Estação Campo da Pólvora poderá conferir gratuitamente a exposição do concurso fotográfico "Amados Olhares".

A mostra instalada na área livre da estação é inspirada nos versos da escritora Myriam Fraga, a homenageada da 10ª edição da Flipelô.

Flipelô 2026 começa nesta quarta

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 começa nesta quarta-feira, 5. A cerimônia de abertura vai acontecer no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

A décima edição do evento literário, que segue até o próximo domingo, 9, terá a poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da feira, como homenageada.

A Flipelô se estabeleceu como parte importante do calendário cultural na capital baiana. Entre os escritores que participarão da feira estão:

  • Carla Madeira
  • Itamar Vieira Júnior
  • Aline Bei
  • Ana Maria Gonçalves
  • Bárbara Carine
  • Bráulio Bessa

A festa literária conta ainda com uma série de espaços literários, nos quais acontecerão shows, exposições, debates, oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros, apresentações teatrais e uma série de outras ações.

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