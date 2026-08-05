Centro Histórico ganha vans gratuitas para descolar passageiros

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Vans gratuitas irão deslocar passageiros entre a Estação Campo da Pólvora e o Pelourinho, e vice-versa, no Centro Histórico, entre quarta-feira, 5, e domingo, 9. O serviço é disponibilizado pelo Metrô Bahia, para facilitar o trajeto daqueles que vão participar da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).

O esquema está disponível nos seguintes horários:

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Quarta-feira, 5: 17h às 22h;

Quinta-feira, 6, a domingo, 9: das 9h às 22h.

Mostra inspirada no evento está instalada na estação

Além do serviço, quem estiver na Estação Campo da Pólvora poderá conferir gratuitamente a exposição do concurso fotográfico "Amados Olhares".

A mostra instalada na área livre da estação é inspirada nos versos da escritora Myriam Fraga, a homenageada da 10ª edição da Flipelô.

Flipelô 2026 começa nesta quarta

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 começa nesta quarta-feira, 5. A cerimônia de abertura vai acontecer no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

A décima edição do evento literário, que segue até o próximo domingo, 9, terá a poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da feira, como homenageada.

A Flipelô se estabeleceu como parte importante do calendário cultural na capital baiana. Entre os escritores que participarão da feira estão:

Carla Madeira

Itamar Vieira Júnior

Aline Bei

Ana Maria Gonçalves

Bárbara Carine

Bráulio Bessa

A festa literária conta ainda com uma série de espaços literários, nos quais acontecerão shows, exposições, debates, oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros, apresentações teatrais e uma série de outras ações.