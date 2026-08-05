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Flipelô 2026: veja programação da abertura que acontece nesta quarta

Evento segue até o próximo domingo, 9

Edvaldo Sales
Por
Evento acontece até o próximo domingo, 9
Evento acontece até o próximo domingo, 9 - Foto: Guilherme Weber de Lima | Fundação Casa de Jorge Amado

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 começa nesta quarta-feira, 5. A cerimônia de abertura vai acontecer no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

A décima edição do evento literário, que segue até o próximo domingo, 9, terá a poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da feira, como homenageada.

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A Flipelô se estabeleceu como parte importante do calendário cultural na capital baiana. Entre os escritores que participarão da feira estão:

A festa literária conta ainda com uma série de espaços literários, nos quais acontecerão shows, exposições, debates, oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros, apresentações teatrais e uma série de outras ações.

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Durante todos os dias, a Fundação Casa de Jorge Amado, instituição dirigida por Myriam Fraga por três décadas e responsável pela feira, ficará aberta gratuitamente. Na fundação, serão realizados debates no espaço ‘Terreiro de Poesia’.

Palco Flipelô

Localizado no Largo do Pelourinho, no Palco Flipelô serão realizados shows. Entre os artistas confirmados estão Chico Chico, Gerônimo & Banda Monte Serrat e as Ganhadeiras de Itapuã.

A Flipelô também contará com a Vila Literária, Casa do Olodum, Espaço Infantil Mabel Velloso, entre outros.

Veja a programação da abertura da Flipelô 2026:

LARGO DO PELOURINHO – PALCO FLIPELÔ - 19h

Apresentação musical:

  • Bossa Axé & Poesia
  • Belô Velloso (BA)

Participação: Evelin Buchegger e Maraiana Borges

Direção cênica: Edvard Passos (BA)

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Cultura Flipelô literatura

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