Flipelô terá lançamento de livro infantil inédito de Myriam Fraga

Siga o A TARDE no Google

A 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) marcará o lançamento de um livro infantil inédito de Myriam Fraga, escritora, poeta e jornalista baiana homenageada desta edição ao lado do artista plástico e gravador Calasans Neto.

Intitulada "Tem cardume no meu aquário", a obra será apresentada ao público no dia 8 de agosto, durante a programação oficial do evento, em Salvador.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Publicado pela Casa de Palavras, braço editorial da Fundação Casa de Jorge Amado, o livro reúne poemas inéditos escritos por Myriam Fraga para o público infantil e conta com ilustrações do artista visual Léo Dantas.

Livro reúne poemas inéditos para crianças

Dedicado à primeira bisneta da escritora, Marina, "Tem cardume no meu aquário" apresenta uma seleção de poemas voltados ao universo infantil.

A publicação busca aproximar novos leitores da obra de Myriam Fraga por meio de textos inéditos e ilustrações inspiradas no ambiente marítimo.

O lançamento acontecerá às 10h30, com a participação de Léo Dantas e uma contação de histórias conduzida pelo Grupo Ciranda, dentro da programação da Flipelô.

Obra inspira espaço infantil da Flipelô

Além do lançamento, o livro serviu de inspiração para a concepção do Espaço Infantil Mabel Velloso, uma das áreas dedicadas às crianças durante a festa literária.

Batizado em homenagem à escritora e educadora baiana Mabel Velloso, o ambiente terá o mar como tema central, dialogando diretamente com a obra de Myriam Fraga.

A proposta é reunir literatura, brincadeiras e atividades interativas voltadas ao público infantil e às famílias.

Léo Dantas também assina a concepção visual do espaço, além das ilustrações do livro.

Lançamento integra homenagem à escritora

A publicação faz parte das ações preparadas para celebrar a trajetória de Myriam Fraga na 10ª edição da Flipelô.

Presidente da Fundação Casa de Jorge Amado e filha da autora, Angela Fraga destacou o significado do lançamento durante o evento.

"Como presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, tenho a alegria de apresentar ao público mais uma obra que reafirma o compromisso da instituição com a valorização da literatura brasileira. Como filha de Myriam, este lançamento me emociona profundamente", afirma.

"Saber que esse livro, dedicado à sua primeira bisneta, Marina, chega ao público justamente no ano em que celebramos sua vida e sua obra na Flipelô é um presente para toda a nossa família e para os leitores. É uma forma de manter sua poesia viva, chegando às mãos de novas gerações", completa.

Responsável pelas ilustrações, Léo Dantas também comentou o convite para participar da obra.

"Ilustrar um livro inteiro com poemas inéditos de Myriam Fraga é uma das maiores emoções da minha carreira. A primeira capa de livro que ilustrei foi justamente 'Memória de alegria', de Myriam Fraga", disse.

"Anos depois, receber a missão de dar forma ao universo poético de um livro inédito dela é um privilégio e uma enorme responsabilidade. Procurei construir imagens que conversassem com a delicadeza, a musicalidade e a imaginação presentes em seus poemas. Ver essas ilustrações ganharem vida também no Espaço Infantil Mabel Velloso torna esse trabalho ainda mais especial", completa ilustrador.

Flipelô chega à décima edição

A Festa Literária Internacional do Pelourinho será realizada com uma programação dedicada à literatura, encontros com autores e atividades culturais.

Neste ano, a homenagem principal é dedicada a Myriam Fraga e Calasans Neto, reunindo ações que celebram a trajetória e a produção artística dos dois baianos, entre elas o lançamento de "Tem cardume no meu aquário".