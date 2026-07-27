Espetáculo com caminhões gigantes confirma data em Salvador

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O Hot Wheels Monster Trucks Live já tem data para desembarcar em Salvador. O espetáculo, que reúne caminhões gigantes, motos, carros e efeitos especiais, será realizado na capital baiana em 31 de julho de 2027, como parte da turnê América do Sul.

A capital baiana está entre as 13 cidades confirmadas para receber o evento entre maio e agosto de 2027.

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Além de Salvador, o roteiro inclui Assunção, Montevidéu, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Cariacica, Natal, Cuiabá, Recife, São Paulo, Fortaleza, Goiânia e Belém.



A passagem pela cidade acontece após o desempenho da temporada anterior, que ampliou o número de apresentações diante da alta procura por ingressos em diferentes regiões do país.

Público impulsionou nova temporada

As apresentações realizadas em 2026 reuniram mais de 250 mil espectadores em Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

O interesse do público levou ao esgotamento de sessões, abertura de datas extras e expansão do calendário da turnê.

Com esse resultado, a organização confirmou uma nova edição para 2027, levando o espetáculo também ao Uruguai e ao Paraguai.

O que esperar do espetáculo

Voltado ao público de diferentes idades, o Hot Wheels Monster Trucks Live reúne caminhões gigantes, motos, carros, manobras radicais e efeitos especiais em uma apresentação programada para acontecer em Salvador no dia 31 de julho de 2027.