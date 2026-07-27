Nova atração do Gamepólitan vai transformar jogadores em pilotos profissionais

O Gamepólitan, maior festival de jogos e cultura lúdica da Bahia, confirmou a introdução de novas tecnologias interativas em sua próxima edição. Entre as novidades estão os simuladores de automobilismo digital, que integrarão o Espaço Auto Arena, e a programação do Palco GP-EXPO, atrações viabilizadas por meio de uma parceria de patrocínio com a Petrobras.

Para além do entretenimento, a chegada de investimentos de grandes corporações ao festival reforça o peso do setor de games na economia atual. Mário Augusto Santos Souza, gestor de Patrocínio Cultural da estatal, avalia esse cenário: “Trata-se de um segmento criativo que reúne arte, tecnologia, inovação e novas formas de interação com o público, ocupando um espaço cada vez mais relevante na economia criativa e no universo cultural das novas gerações”.

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O investimento no evento acompanha uma estratégia de aproximação com os consumidores de tecnologia. “Apoiar iniciativas desse segmento significa acompanhar a evolução das formas de expressão cultural da sociedade brasileira e fortalecer sua conexão com públicos que estão construindo o futuro da cultura, da tecnologia e da inovação no país”, complementa o gestor.

Imersão na Stock Car e painéis ao vivo

No Parque de Exposições, uma das estruturas de maior destaque será o Espaço Auto Arena Petrobras. O local abrigará simuladores inspirados em protótipos da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. A proposta é permitir que os visitantes testem suas habilidades em circuitos virtuais, experimentando a dinâmica e as sensações de um piloto profissional.

A programação interativa se estende ao Palco Petrobras GP-EXPO, que funcionará como um núcleo de experiências ao vivo. O espaço foi desenhado para conectar o público aos principais nomes e às novas tendências do universo dos jogos eletrônicos.

O interesse corporativo na cultura digital

A entrada de empresas de energia e tecnologia no mercado de games passa pela diversidade do público atingido pelo festival. “O Gamepólitan reúne desenvolvedores, criadores, estudantes, empreendedores e entusiastas em torno de um universo que movimenta conhecimento, talento e produção cultural. Para a Petrobras, é uma oportunidade de apoiar o crescimento da cultura digital brasileira e incentivar um ambiente criativo que gera valor para o país”, detalha Mário Augusto.

A justificativa técnica para a parceria baseia-se no uso de dados e no desenvolvimento de software. “A Petrobras é uma das maiores referências em tecnologia e inovação do país e opera o maior parque de supercomputação da América Latina, utilizando recursos avançados de processamento de dados, modelagem computacional e inteligência digital para enfrentar desafios complexos da indústria de energia”, explica o representante.

Ele compara essa infraestrutura corporativa às demandas da cultura lúdica: “Os games, por sua vez, representam um ambiente onde criatividade, tecnologia e inovação atuam de forma integrada. Além de serem uma expressão da cultura digital contemporânea, envolvem desenvolvimento de software, computação gráfica, inteligência artificial, design e experiências interativas”.

A intersecção entre essas duas áreas foi o motor para a concretização dos novos espaços no evento. “A presença da Petrobras em eventos como o Gamepólitan representa um encontro natural entre cultura, tecnologia e inovação, dimensões que contribuem para o desenvolvimento do Brasil e para a formação das próximas gerações de talentos”, conclui.

O Gamepólitan é apresentado pelo Ministério da Cultura, Petrobras e Estado da Bahia. Apoio Institucional da UNIFACS. Energético Oficial Monster e patrocínio do SEBRAE. O projeto também tem o patrocínio da Fanta e do Estado da Bahia, em conformidade com a Lei nº 7.015, de 09 de dezembro de 1996. É uma realização da 42 Cultural e do Ministério da Cultura, Brasil.

O festival acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.

