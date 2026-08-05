Jovem de 20 anos é encontrada morta na garagem de casa na Bahia

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Uma jovem, de 20 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira, 5, na garagem da residência onde morava, na Rua Botafogo, na divisa entre os bairros Miro Cairo e Senhorinha Cairo, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Ela foi identificada como Lara Oliveira Lemos. Até o momento, não há informações sobre o que causou a morte da jovem.

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Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para a realização da perícia. Em seguida, profissionais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram o levantamento cadavérico e recolheram vestígios que poderão auxiliar nas investigações.

Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista, onde passará por exames de necropsia que deverão apontar a causa da morte.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga as circunstâncias do caso. Lara trabalhava no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e era estudante do curso de Eletromecânica do Instituto Federal da Bahia (IFBA).

A morte precoce da jovem provocou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e de estudos. As informações Blog do Marcelo.