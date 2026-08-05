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MISTÉRIO

Homem morre após mais de um mês internado; polícia apura espancamento

Vítima sofreu traumatismo craniano e estava internada no Hospital Geral Clériston Andrade

Andrêzza Moura
Por
Wellington foi internado no dia 21 de junho
Wellington foi internado no dia 21 de junho - Foto: Reprodução

Após permanecer mais de um mês internado em estado grave, Wellington dos Santos, de 31 anos, morreu nesta terça-feira, 4, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. A Polícia Civil investiga a possibilidade de que ele tenha sido vítima de um espancamento.

Morador da Fazenda Pedra Grande, na zona rural de Teofilândia, Wellington trabalhava como autônomo e havia sido hospitalizado no dia 21 de junho, após ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município.

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Segundo as informações iniciais, a vítima deu entrada na unidade de saúde com traumatismo craniano, permanecendo internada desde então.

As circunstâncias que provocaram os ferimentos ainda são investigadas. A principal linha de apuração da Polícia Civil aponta a suspeita de que Wellington tenha sido agredido.

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O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, onde passou por exames necroscópicos que deverão apontar a causa exata da morte e contribuir para o andamento das investigações. As informações são do Blog Central de Polícia.

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Espancamento homem linchado Teofilândia

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