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INVESTIGAÇÃO

Policial militar é morto a tiros durante aula de jiu-jítsu em projeto social

Militar chegou a ser socorrido e encaminhado para hospital, mas não resistiu

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Policial militar é morto a tiros durante aula de jiu-jítsu em projeto social
Foto: Reprodução

Um policial militar foi morto a tiros enquanto ministrava uma aula de jiu-jítsu em um projeto social realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, nesta terça-feira (4).

O militar, identificada como o cabo Renato Oliveira Aragão, de 32 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

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O suspeito do crime, de 33 anos, foi contido por alunos que participavam da atividade até a chegada de equipes da Polícia Militar. Em seguida, ele foi preso e passou por audiência de custódia nesta quarta-feira. Na decisão, a Justiça manteve a prisão.

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O que diz a PM?

Em nota, o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, coronel Ricardo Mendes, lamentou a morte do policial e destacou que ele atuava em uma iniciativa voltada à comunidade no momento do ataque.

"É uma triste perda para nossa corporação, de um policial que estava exercendo a função social e teve sua vida interrompida covardemente. Felizmente, apesar da situação triste, conseguimos deter o assassino e levá-lo preso. Esperamos que a Justiça seja feita de forma rápida e desejamos que Deus conforte todos os familiares e amigos pela perda do cabo Aragão", afirmou.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

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Tags

Mato Grosso polícia militar segurança pública Várzea Grande

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