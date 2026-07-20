Homem relata sessão de tortura e espancamento na sede da Bamor

Um homem de 45 anos denunciou ter sido vítima de uma sessão de agressões que teria durado cerca de quatro horas dentro da sede da Torcida Organizada Bamor, no bairro de Nazaré, em Salvador. O caso aconteceu no último sábado, 18 e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme apuração da reportagem, a vítima trabalha como prestador de serviços na área de tecnologia. Após as agressões, ele apresentou imagens nas quais aparecem diversas marcas de violência pelo corpo, principalmente nas costas, orelhas e região dos olhos.

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Segundo o relato do homem, durante o período em que esteve no local, ele foi submetido a uma série de agressões físicas. A vítima afirmou que os suspeitos utilizaram alicates, pauladas e outros objetos durante a violência.

Vítima, de 45 anos, afirma que foi agredida com alicates e pauladas e teve ameaças - Foto: Arquivo Pessoal / Portal A TARDE

Ainda de acordo com o depoimento, os agressores teriam feito ameaças de arrancar seus dentes com um alicate e retirar seus dedos utilizando uma lixadeira. O homem relatou ainda estar com os dois joelhos inflamados, além de ter sofrido luxações nos cotovelos e em um dos tornozelos.

Investigação apura denúncia contra integrantes da Bamor

A vítima atribui as agressões a integrantes da Torcida Organizada Bamor. Segundo informações obtidas pela reportagem, o homem teria ligação com Roberson Jesus, conhecido como “Binho”, que foi desligado oficialmente do quadro de associados da torcida no domingo, 19, um dia após o episódio.

Em nota, a diretoria da Bamor informou que a expulsão ocorreu após a identificação de “condutas incompatíveis com os princípios” da instituição. A torcida afirmou que a decisão está relacionada a “graves irregularidades envolvendo proveito por meio de fraude no sistema de sócio”.

A organização declarou ainda que não compactua com práticas ilícitas e que seguirá adotando medidas consideradas necessárias para preservar a integridade da instituição.

Polícia Civil investiga caso

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) investiga a denúncia de agressão física e roubo sofridos pelo homem de 45 anos dentro da sede de uma torcida organizada, no bairro de Nazaré.

Segundo a corporação, guias para exames periciais foram expedidas e diligências, além de oitivas investigativas, estão sendo realizadas para esclarecer o caso.