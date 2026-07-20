GOLPE DA MAQUININHA
Turista paga quase R$ 10 mil por duas caipirinhas após cair em golpe
Francês denunciou o caso a polícia após perceber o prejuízo
Um turista francês caiu no “golpe da maquininha” durante sua estádia no Rio de Janeiro. Passeando pela praia de Copacabana no fim de semana, na zona sul carioca, o homem acabou pagando R$ 8.246 em duas caipirinhas ofertadas por um ambulante local.
De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima relatou que a cobrança deveria ser de R$ 80. Ele contou que o vendedor alegou que não aceitava pagamento em dinheiro, somente no cartão de débito ou crédito.
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Assim que percebeu o prejuízo, o turista correu para denunciar o caso na Delegacia de Atendimento ao Turismo (Deat). Os oficiais identificaram e capturaram o suspeito, que foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 20.
Encaminhado para a Deat, ele foi reconhecido pela vítima e autuado pelo crime de estelionato, que pode gerar pena de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. Após a prisão, os oficiais também detectaram que o acusado já tinha passagens na polícia por furto e porte ilegal de drogas.