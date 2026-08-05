ALÍVIO NO BOLSO
Motoristas de aplicativo da Bahia podem ficar isentos de IPVA
Medida busca igualar o benefício que já é dado no estado aos taxistas
Os motoristas da Bahia podem ter um alívio significativo no bolso. Um projeto de lei, apresentado pelo deputado estadual Roberto Carlos (PV) prevê a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os automóveis de trabalhadores da categoria.
A medida busca igualar o benefício que já é dado no estado aos taxistas, que não pagam o imposto desde 1992, quando entrou em vigor a Lei nº 6.348/1991.
“Esta proposição tem como objetivo reduzir os custos no orçamento dos motoristas de aplicativos baianos, visando promover maior justiça fiscal, reduzindo mais esse fardo oneroso ao contribuinte”, argumenta o deputado.
O texto justifica que a isenção do tributo facilitará a aquisição de veículos próprios pelos trabalhadores, estimulando a economia local. O documento também cita que a iniciativa já está em vigor em outros estados.
“A isenção de IPVA trará alívio nas condições de trabalho, proporcionando que os trabalhadores possam adquirir os veículos e não apenas alugá-los, como acontece frequentemente, bem como também incrementar a economia do estado, além de fortalecer os trabalhadores autônomos que estão gerando renda nesta área. A medida já está em vigor em outros estados do país, como Rondônia - Projeto de Lei 339/2023 e Alagoas – Projeto de Lei 1067/2022 (São Paulo, Piauí e Distrito Federal têm projetos em tramitação.), o que reforça a tendência por reformas fiscais e será muito bem-vinda no estado da Bahia”, reforça.
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Outras isenções
A Bahia já concede isenção no IPVA em determinadas situações. Algumas delas são para:
- Veículos terrestres, nacionais ou estrangeiros, com mais de 15 anos de fabricação;
- Veículos 100% elétricos de até R$300 mil;
- Veículos de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista;
- Veículos utilizados no transporte público de passageiros, da categoria aluguel, na condição de táxi, de propriedade de motoristas profissionais autônomo, entre outros.
Tramitação
O projeto de lei foi protocolado no sistema da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na última segunda-feira, 3. A proposta ainda será analisada nas comissões temáticas da Casa e, se aprovada, seguirá para análise do plenário.