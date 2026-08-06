Restaurantes baianos disputam prêmio nacional por sabor e atendimento

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Dois restaurantes baianos estão concorrendo ao Prêmio iFood de Super Restaurante 2026, que visa reconhecer os melhores estabelecimentos, tanto em relação à qualidade de sabor, quanto ao atendimento.

O prêmio é 100% baseado na experiência dos clientes dentro do delivery, comprovado por dados. As avaliações e a consistência operacional são os critérios que definem quem chega ao topo.

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Nesta terceira edição, centenas de finalistas disputam o título em suas categorias que, no caso dos restaurantes baianos, é "Estrelas Locais", destinada a pequenos empreendedores. São eles:

Fit For Now (BA);

Il Sole Pizzeria (BA);

Os vencedores serão anunciados no iFood Move 2026, que acontece nos dias 16 e 17 de setembro, em São Paulo.

Quais são as categorias de premiação?

O Prêmio iFood de Super Restaurantes tem premiações divididas em três categorias por porte:

Estrelas Nacionais (grandes redes com presença em todo país); Estrelas Regionais (redes com forte presença em suas regiões); Estrelas Locais (pequenos empreendedores).

No caso da Estrelas Locais, cujo os restaurantes baianos participam, serão contemplados pequenos restaurantes que fazem a diferença em suas comunidades, mantendo um foco na qualidade e no atendimento dedicado ao cliente. Os concorrentes são avaliados por região, portanto, no caso do Fit For Now e do Il Sole Pizzeria, a Nordeste.

Neste âmbito, os requisitos são:

Entre 50 e 1.000 pedidos por mês.

Manter uma avaliação igual ou superior a 4,8.

Já os critérios de desempate são:

Ser Super no último ano (maio de 2025 a abril de 2026). Maior nota de avaliação. Maior volume de pedidos.

Confira restaurantes concorrendo na categoria Estrelas locais Nordeste:

Açaiteria Roxo Sabor (MA);

Fábrica de Cookies (CE);

Doces da Mari (MA);

Fukujin Sushi (PE);

Yunika Kaiten Sushi (PE);

Sal e Pimenta (SE);

Trem de Minas Uai (PE);

Ventana (CE);

Qd Massas (PB);

Delícias da Chef Lú (CE);

Oásis Natural (RN);

Fit For Now (BA);

Fryday Burger (CE);

Sonhos Burguer (PB);

Lu Açaí e Lanches (PB);

Family Pizza (PB);

Il Sole Pizzeria (BA);

Tropical Pizzas (CE).

A lista completa de concorrentes nas outras categorias você confere neste link.

iFood Move 2026

O Ifood Move deste ano acontece nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo. O evento é considerado o maior evento B2B da América Latina voltado aos mercados de restaurantes, varejo e conveniência, e deve reunir mais de 12 mil participantes ao longo dos dois dias.

Entre os palestrantes está Nizan Guanaes, fundador da N.ideias. Ele é reconhecido como um dos mais influentes consultores estratégicos e um dos três criativos mais importantes da história da publicidade brasileira. Nizan atua como consultor estratégico do iFood desde 2023, tendo liderado a criação da campanha "Pede iFood Já", expressão que se tornou a principal assinatura de comunicação da marca.

Outra presença confirmada é campeão mundial Ronaldinho Gaúcho, que vai contar sua história para os participantes do evento focado em um legado vencedor e relembrando como reinventou o futebol com criatividade, alegria e genialidade.

A programação do iFood Move 2026 conta com mais de 70 horas de conteúdo distribuídas em até oito palcos simultâneos e mais de 100 palestrantes confirmados e, além dos já citados, estão:

Michel Alcoforado — antropólogo e sócio da Consumoteca

João Branco - Ex-CMO do McDonald's (Méqui) e Professor de Marketing

Diego Barreto — CEO do iFood

Bruno Henriques - CFO do iFood e CEO do iFood Pago

Ivo lira - CEO e Fundador do HubFood)

Marcelo Politi - Fundador da Politi Academy e Mentor de Negócios de Gastronomia

João Barcelos - Empreendedor e Especialista em Operação de Foodservice

Renata Cruz (Re Cruz) - Fundadora da Foodness

O evento também oferece áreas de networking, workshops e exposição.