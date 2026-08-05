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Sortudo na Bahia fatura prêmio em Mega-Sena de R$ 133 milhões

Os números sorteados foram 03-16-24-30-49-54

Luiza Nascimento
Por
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

O concurso da Mega-Sena 3040, que valia R$ 133 milhões, foi sorteado na noite desta terça-feira, 4, mas acumulou. No entanto, 68 apostas acertaram cinco dezenas, sendo uma delas baiana, e faturaram entre R$47.258,21 e R$189.032,48 cada.

Os números sorteados foram 03-16-24-30-49-54.

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No estado, o sortudo é de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A aposta simples, feita via Internet Banking Caixa, embolsou R$47.258,21.

O próximo sorteio será nesta quinta-feira, 6, e de acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio é estimado em R$ 150 milhões.

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Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

  • Comprovante de identidade original com CPF
  • Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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Bahia Loterias Mega-sena

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