Advogado é preso suspeito de integrar esquema milionário de fraudes em imóveis

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Um advogado foi preso na manhã desta terça-feira, 4, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por integrar um grupo criminoso especializado em estelionato, falsificação de documentos e outros crimes contra o patrimônio e a fé pública. Segundo apuração do portal A TARDE, ele foi identificado como João Geraldo Nascimento

A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Bahia durante a Operação Terno Manchado, em cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Estado do Paraná.

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Segundo as investigações, o grupo criminoso teve origem em outro estado e o advogado teria passado a atuar na Bahia, onde continuou praticando crimes patrimoniais.

Comercialização fraudulenta de lote

As apurações da Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF/GEMACAU) identificaram uma tentativa de comercialização fraudulenta de um lote pertencente ao Projeto de Assentamento Açu da Capivara, área administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Camaçari.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo atua de forma estruturada na prática de fraudes envolvendo imóveis, utilizando documentos falsificados para dar aparência de legalidade às negociações. Os investigadores também apuram a participação dos suspeitos na ocultação de bens pertencentes a espólios em processos de inventário.

Operação Terno Manchado

A Operação Terno Manchado marca a primeira fase da investigação na Bahia e tem como objetivo reunir novas provas para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema. A ação foi realizada por equipes da Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF/GEMACAU) e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

A coordenadora da CCF/GEMACAU, delegada Giovanna de Andrade Bomfim, orienta que pessoas que tenham negociado imóveis ou terrenos e suspeitem de terem sido vítimas de fraudes semelhantes procurem uma unidade da Polícia Civil para registrar ocorrência.

As denúncias também podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181, além do e-mail [email protected] e do WhatsApp (71) 99631-0376.