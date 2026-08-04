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Morador é acusado de mostrar genital para crianças em condomínio na Bahia

Suspeito de 22 anos foi conduzido à delegacia após moradores denunciarem ação

Luan Julião
Por
Moradores acionaram a Polícia Militar após presenciarem o suposto ato obsceno
Moradores acionaram a Polícia Militar após presenciarem o suposto ato obsceno - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um morador de um condomínio em Feira de Santana passou a ser investigado após ser acusado de praticar ato obsceno na presença de crianças. O caso ocorreu no sábado, 1, em um residencial localizado no Conjunto Jardim Europa, no bairro Mangabeira.

O suspeito, de 22 anos, foi levado por policiais militares à Central de Flagrantes, onde foi autuado por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Após prestar depoimento, ele foi liberado e responderá ao procedimento em liberdade. A investigação será encaminhada ao Poder Judiciário.

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A Polícia Militar informou que a equipe foi acionada por moradores do condomínio, que denunciaram o comportamento do jovem na área da piscina. Conforme as denúncias, ele teria exposto o órgão genital enquanto crianças estavam no local.

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Quando chegaram ao residencial, os policiais ouviram funcionários responsáveis pela segurança do condomínio. Eles confirmaram que haviam sido chamados pelos moradores e informaram que a ocorrência foi registrada tanto por câmeras de videomonitoramento quanto por gravações feitas por vizinhos.

Ainda de acordo com a PM, um dos seguranças relatou ter sido alvo de ofensas verbais durante o atendimento da ocorrência. Em seguida, o suspeito e os demais envolvidos foram encaminhados à delegacia para o registro do caso.

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Tags

ato obsceno Condomínio denúncia feira de santana investigação policial Segurança

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