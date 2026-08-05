Comando Vermelho é alvo de megaoperação em bairros de Salvador

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A facção criminosa do Rio de Janeiro, Comando Vermelho (CV), investigada por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e tentativa de extorsão, é alvo da Operação Ágio, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 5, em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).

Durante a ação, equipes das Polícias Militar, Civil e Técnica cumpriram 13 mandados de prisão e outros de busca e apreensão em diversos bairros da capital baiana e da RMS, e também nos estados Rio de Janeiro e Pernambuco.

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De acordo com informações obtidas portal A TARDE, entre os locais onde há atuação das forças de segurança estão os bairros de Cosme de Farias, Pernambués, Portão e Nordeste de Amaralina.

Eletrônicos e valores em espécie, possivelmente provenientes da prática de extorsão, foram apreendidos pelas equipes, que seguem em pontos estratégicos na busca por outros faccionados.



Alterações no transporte público

A operação também provocou alterações no transporte público. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus da linha 0530 – Lapa/Cosme de Farias deixaram de seguir até o final de linha no bairro por causa da ação policial.

Os coletivos estão circulando apenas até o Largo dos Paranhos, de onde retornam para o percurso de origem. A pasta informou ainda que enviou equipes ao local para prestar apoio à operação.

Operação Ágio

Além do cumprimento das ordens judiciais, a Operação Ágio também tem como foco desarticular a estrutura financeira da organização criminosa, com medidas voltadas ao bloqueio de bens dos investigados.

Cerca de 500 agentes participam da ofensiva integrada, entre policiais civis do DENARC, DRACO, DEIC, DHPP, DEPOM, DIP, DPMCV, CORE e POLINTER, além de policiais militares do COPPM, CPE, CPRMS, RONDESPs Atlântico, RMS e Central, BPATAMO, 30º BPM, 23ª CIPM, BPEO, Batalhão Apolo e Esquadrão Águia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também integra a operação.