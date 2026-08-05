OPERAÇÃO ÁGIO
Comando Vermelho é alvo de megaoperação em bairros de Salvador
Ordens judiciais também são cumpridas na Região Metropolitana
A facção criminosa do Rio de Janeiro, Comando Vermelho (CV), investigada por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e tentativa de extorsão, é alvo da Operação Ágio, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 5, em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).
Durante a ação, equipes das Polícias Militar, Civil e Técnica cumpriram 13 mandados de prisão e outros de busca e apreensão em diversos bairros da capital baiana e da RMS, e também nos estados Rio de Janeiro e Pernambuco.
De acordo com informações obtidas portal A TARDE, entre os locais onde há atuação das forças de segurança estão os bairros de Cosme de Farias, Pernambués, Portão e Nordeste de Amaralina.
Eletrônicos e valores em espécie, possivelmente provenientes da prática de extorsão, foram apreendidos pelas equipes, que seguem em pontos estratégicos na busca por outros faccionados.
Alterações no transporte público
A operação também provocou alterações no transporte público. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus da linha 0530 – Lapa/Cosme de Farias deixaram de seguir até o final de linha no bairro por causa da ação policial.
Os coletivos estão circulando apenas até o Largo dos Paranhos, de onde retornam para o percurso de origem. A pasta informou ainda que enviou equipes ao local para prestar apoio à operação.
Operação Ágio
Além do cumprimento das ordens judiciais, a Operação Ágio também tem como foco desarticular a estrutura financeira da organização criminosa, com medidas voltadas ao bloqueio de bens dos investigados.
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Cerca de 500 agentes participam da ofensiva integrada, entre policiais civis do DENARC, DRACO, DEIC, DHPP, DEPOM, DIP, DPMCV, CORE e POLINTER, além de policiais militares do COPPM, CPE, CPRMS, RONDESPs Atlântico, RMS e Central, BPATAMO, 30º BPM, 23ª CIPM, BPEO, Batalhão Apolo e Esquadrão Águia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também integra a operação.