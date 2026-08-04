Quinto investigado por morte de homem retirado de casa por falsos policiais é preso

Siga o A TARDE no Google

Mais um investigado por envolvimento na morte de Cid Bruno da Silva Freitas Souza, assassinado após ser retirado de casa por um grupo que se apresentou como policial, prendeu, nesta terça-feira, 4. A captura ocorreu durante a segunda fase da Operação Dupla Face II, realizada em Salvador.

Com a nova prisão, sobe para cinco o número de investigados presos no caso. Em março deste ano, quatro policiais militares já haviam sido detidos por suspeita de participação no crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a investigação, Cid Bruno foi abordado dentro da própria residência, no bairro da Mata Escura, por homens encapuzados e armados que afirmaram estar cumprindo uma ação policial. A vítima chegou a ser informada de que seria levada para a Central de Flagrantes, mas, horas depois, foi encontrada morta com marcas de tiros nas proximidades do Parque Tecnológico da Bahia, no bairro do Trobogy.

Suspeito localizado

O homem preso nesta terça-feira foi localizado em sua residência. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam:

uma arma de fogo;

munições;

e telefones celulares.

Os materiais passarão por perícia e poderão reforçar as provas reunidas ao longo da investigação.

Após ser encaminhado para a unidade policial, o suspeito permaneceu custodiado e ficará à disposição da Justiça.

Nova fase da operação

De acordo com a Polícia Civil, a nova fase da operação busca esclarecer toda a dinâmica do homicídio, identificar outros possíveis participantes e fortalecer o conjunto de provas sobre o caso.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Força Correcional Especial Integrada (Force), vinculada à Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Coger).