ECONOMIA
Jerônimo destaca parceria com setor produtivo para diminuir desemprego
Governador participou de encontro com candidatos organizado pelo setor produtivo baiano nesta terça
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou a parceria entre o Governo do Estado e o setor produtivo para alcançar bons resultados econômicos e sociais. Em declaração nesta terça-feira, 4, o petista ressaltou que o diálogo permanente com empresários, investidores e trabalhadores tem sido fundamental para fortalecer a economia baiana e ampliar as oportunidades de emprego e renda.
O tema foi debatido durante encontro promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Fecomércio-BA e Fetrabase com os postulantes ao Palácio de Ondina. O evento foi realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.
"Nós nunca tivemos uma taxa de desemprego abaixo de dois dígitos. Em 2022, quando cheguei ao governo, ela era de 15%. Hoje estamos abaixo de 9%. Nós temos que celebrar esses números, mas também trabalhar para mantê-los e aperfeiçoá-los. São indicadores que mostram uma Bahia que cresce, gera oportunidades e melhora a vida das pessoas. É esse ambiente de parceria que queremos fortalecer cada vez mais", afirmou o governador.
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Crime organizado
Após ser questionado pela Fecomércio-BA sobre as ações na segurança pública, Jerônimo afirmou que o avanço do crime organizado é um “problema internacional” e elencou as medidas para mitigar a evolução dos criminosos na Bahia.
“Nós sabemos do desafio que temos com o crime organizado. Posso afirmar como proposta que nós estamos, inclusive agora, com um concurso aberto para a Polícia Civil, temos até o início do ano, possivelmente, já autorizei a SSP fazer um novo concurso à polícia militar. Então o compromisso é recursos humanos”, destacou o governador.