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ECONOMIA

Jerônimo destaca parceria com setor produtivo para diminuir desemprego

Governador participou de encontro com candidatos organizado pelo setor produtivo baiano nesta terça

Cássio Moreira e Leo Almeida
Por Cássio Moreira e Leo Almeida
Governador Jerônimo em evento nesta terça, 4
Governador Jerônimo em evento nesta terça, 4 - Foto: José Simões | Ag A TARDE
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou a parceria entre o Governo do Estado e o setor produtivo para alcançar bons resultados econômicos e sociais. Em declaração nesta terça-feira, 4, o petista ressaltou que o diálogo permanente com empresários, investidores e trabalhadores tem sido fundamental para fortalecer a economia baiana e ampliar as oportunidades de emprego e renda.

O tema foi debatido durante encontro promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Fecomércio-BA e Fetrabase com os postulantes ao Palácio de Ondina. O evento foi realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

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Vice-governador Geraldo Júnior (MDB) também esteve presente
Vice-governador Geraldo Júnior (MDB) também esteve presente - Foto: José Simões | Ag A TARDE

"Nós nunca tivemos uma taxa de desemprego abaixo de dois dígitos. Em 2022, quando cheguei ao governo, ela era de 15%. Hoje estamos abaixo de 9%. Nós temos que celebrar esses números, mas também trabalhar para mantê-los e aperfeiçoá-los. São indicadores que mostram uma Bahia que cresce, gera oportunidades e melhora a vida das pessoas. É esse ambiente de parceria que queremos fortalecer cada vez mais", afirmou o governador.

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Crime organizado

Após ser questionado pela Fecomércio-BA sobre as ações na segurança pública, Jerônimo afirmou que o avanço do crime organizado é um “problema internacional” e elencou as medidas para mitigar a evolução dos criminosos na Bahia.

“Nós sabemos do desafio que temos com o crime organizado. Posso afirmar como proposta que nós estamos, inclusive agora, com um concurso aberto para a Polícia Civil, temos até o início do ano, possivelmente, já autorizei a SSP fazer um novo concurso à polícia militar. Então o compromisso é recursos humanos”, destacou o governador.

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Campanha eleitoral 2026 Jerônimo Rodrigues setor produtivo

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