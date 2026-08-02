Jerônimo participa da convenção nacional de Lula em São Paulo

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Um dia após a convenção que reuniu 30 mil pessoas em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues participa, neste domingo, 2, da convenção nacional que oficializa a candidatura do presidente Lula à reeleição, em São Paulo.

Jerônimo integra o palco principal do evento, como convidado de honra, ao lado de Lula, lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores (PT) e de representantes dos partidos que compõem a aliança governista.

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A presença do governador reforça o protagonismo da Bahia na mobilização em torno da campanha presidencial.A Bahia chega à disputa nacional como uma das principais forças políticas e eleitorais da candidatura de Lula.

A convenção estadual reuniu cerca de 300 prefeitos e apresentou uma coligação com mais de 400 candidatos a deputado estadual e federal, demonstrando capilaridade em todas as regiões do estado.