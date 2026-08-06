INSS 2027: veja como o novo salário mínimo afeta sua aposentadoria

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A projeção do Governo Federal para o salário mínimo de R$ 1.717 em 2027 altera o cálculo dos pagamentos realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A legislação brasileira determina que nenhuma aposentadoria, pensão ou auxílio básico fique abaixo do piso nacional.

O reajuste nominal de 5,92% incorpora a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o ganho real atrelado ao Produto Interno Bruto (PIB). A atualização modifica os valores repassados aos segurados a partir de janeiro de 2027.

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Regras para o piso e benefício de prestação continuada

O valor atualizado altera os pagamentos destinados aos beneficiários vinculados à base da tabela previdenciária.

Piso previdenciário : segurados que recebem o valor mínimo da Previdência Social passam a receber R$ 1.717.

: segurados que recebem o valor mínimo da Previdência Social passam a receber R$ 1.717. BPC : o Benefício de Prestação Continuada acompanha o valor do piso nacional. A mudança altera a quantia paga a idosos e pessoas com deficiência, além de atualizar os critérios de renda familiar para concessão.

Correção do teto da Previdência

Os benefícios superiores ao salário mínimo e o teto do INSS seguem regras distintas de reajuste. O cálculo dessas quantias considera exclusivamente a inflação acumulada medida pelo INPC em 12 meses, sem a aplicação do ganho real do PIB.

O Ministério da Previdência Social publica os valores oficiais aplicados ao teto e às faixas de contribuição após o fechamento do índice oficial de inflação no final do ano.