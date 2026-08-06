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PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS 2027: veja como o novo salário mínimo afeta sua aposentadoria

Saiba como a projeção do salário mínimo para 2027 altera o pagamento de aposentadorias e do INSS

Jair Mendonça Jr
Por
Legislação brasileira determina que nenhuma aposentadoria, pensão ou auxílio básico fique abaixo do piso nacional
Legislação brasileira determina que nenhuma aposentadoria, pensão ou auxílio básico fique abaixo do piso nacional - Foto: Reprodução/FDR

A projeção do Governo Federal para o salário mínimo de R$ 1.717 em 2027 altera o cálculo dos pagamentos realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A legislação brasileira determina que nenhuma aposentadoria, pensão ou auxílio básico fique abaixo do piso nacional.

O reajuste nominal de 5,92% incorpora a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o ganho real atrelado ao Produto Interno Bruto (PIB). A atualização modifica os valores repassados aos segurados a partir de janeiro de 2027.

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Regras para o piso e benefício de prestação continuada

O valor atualizado altera os pagamentos destinados aos beneficiários vinculados à base da tabela previdenciária.

  • Piso previdenciário: segurados que recebem o valor mínimo da Previdência Social passam a receber R$ 1.717.
  • BPC: o Benefício de Prestação Continuada acompanha o valor do piso nacional. A mudança altera a quantia paga a idosos e pessoas com deficiência, além de atualizar os critérios de renda familiar para concessão.

Correção do teto da Previdência

Os benefícios superiores ao salário mínimo e o teto do INSS seguem regras distintas de reajuste. O cálculo dessas quantias considera exclusivamente a inflação acumulada medida pelo INPC em 12 meses, sem a aplicação do ganho real do PIB.

O Ministério da Previdência Social publica os valores oficiais aplicados ao teto e às faixas de contribuição após o fechamento do índice oficial de inflação no final do ano.

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aposentadoria INSS Previdência Social

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