INSS inicia pagamento de julho nesta segunda; confira calendário

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), inicia nesta segunda-feira, 27, os pagamentos referentes ao mês de julho para aposentados, pensionistas e beneficiários.

O cronograma de pagamentos é organizado de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que é o número exibido após o traço.

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Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Em seguida, os depósitos são realizados para aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional.

Veja as datas de pagamento:

Quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 27/7

Final 2: 28/7

Final 3: 29/7

Final 4: 30/7

Final 5: 31/7

Final 6: 3/8

Final 7: 4/8

Final 8: 5/8

Final 9: 6/8

Final 0: 7/8

Quem recebe acima de um salário mínimo: