BRASIL
INSS inicia pagamento de julho nesta segunda; confira calendário
Pagamento é definido pelo número final do cartão do benefício
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), inicia nesta segunda-feira, 27, os pagamentos referentes ao mês de julho para aposentados, pensionistas e beneficiários.
O cronograma de pagamentos é organizado de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que é o número exibido após o traço.
Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Em seguida, os depósitos são realizados para aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional.
Veja as datas de pagamento:
Quem ganha até um salário mínimo:
- Final 1: 27/7
- Final 2: 28/7
- Final 3: 29/7
- Final 4: 30/7
- Final 5: 31/7
- Final 6: 3/8
- Final 7: 4/8
- Final 8: 5/8
- Final 9: 6/8
- Final 0: 7/8
Leia Também:
Quem recebe acima de um salário mínimo:
- Finais 1 e 6: 3/8
- Finais 2 e 7: 4/8
- Finais 3 e 8: 5/8
- Finais 4 e 9: 6/8
- Finais 5 e 0: 7/8