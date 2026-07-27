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INSS inicia pagamento de julho nesta segunda; confira calendário

Pagamento é definido pelo número final do cartão do benefício

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem INSS inicia pagamento de julho nesta segunda; confira calendário
Foto: Divulgação | INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), inicia nesta segunda-feira, 27, os pagamentos referentes ao mês de julho para aposentados, pensionistas e beneficiários.

O cronograma de pagamentos é organizado de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que é o número exibido após o traço.

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Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Em seguida, os depósitos são realizados para aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional.

Veja as datas de pagamento:

Quem ganha até um salário mínimo:

  • Final 1: 27/7
  • Final 2: 28/7
  • Final 3: 29/7
  • Final 4: 30/7
  • Final 5: 31/7
  • Final 6: 3/8
  • Final 7: 4/8
  • Final 8: 5/8
  • Final 9: 6/8
  • Final 0: 7/8

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Quem recebe acima de um salário mínimo:

  • Finais 1 e 6: 3/8
  • Finais 2 e 7: 4/8
  • Finais 3 e 8: 5/8
  • Finais 4 e 9: 6/8
  • Finais 5 e 0: 7/8
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