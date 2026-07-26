LOTERIAS
Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 78 milhões
Noventa e duas apostas acertaram cinco dezenas e receberam mais de R$ 28 mil cada
O concurso 3036 da Mega-Sena foi realizado neste domingo, 26, em São Paulo, e terminou sem nenhum apostador acertar as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 78 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50
Mesmo sem vencedor na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias. No total, 92 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 28.109,79. Já outras 7.263 apostas acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 586,92.
Como acompanhar os sorteios
Os sorteios das Loterias Caixa são transmitidos ao vivo, com início momentos antes de cada concurso, pelo site e pelo canal do g1 no YouTube. A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, sempre às terças, quintas e domingos.
Como apostar na Mega-Sena
A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site e aplicativo Loterias Caixa.Os jogos podem ser registrados até as 20h (horário de Brasília).
Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento das apostas feitas pela internet pode ser realizado por PIX, cartão de crédito ou internet banking, para clientes da Caixa. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.
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Chances de ganhar
A probabilidade de acertar o prêmio varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, com seis números, no valor de R$ 6, a chance de levar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já a aposta máxima, com 20 dezenas, custa R$ 232.560,00 e aumenta a possibilidade de acerto para 1 em 1.292, conforme dados da instituição.