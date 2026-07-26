Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 78 milhões

O concurso 3036 da Mega-Sena foi realizado neste domingo, 26, em São Paulo, e terminou sem nenhum apostador acertar as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 78 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo sem vencedor na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias. No total, 92 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 28.109,79. Já outras 7.263 apostas acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 586,92.

Como acompanhar os sorteios

Os sorteios das Loterias Caixa são transmitidos ao vivo, com início momentos antes de cada concurso, pelo site e pelo canal do g1 no YouTube. A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, sempre às terças, quintas e domingos.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site e aplicativo Loterias Caixa.Os jogos podem ser registrados até as 20h (horário de Brasília).

Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento das apostas feitas pela internet pode ser realizado por PIX, cartão de crédito ou internet banking, para clientes da Caixa. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.

Chances de ganhar

A probabilidade de acertar o prêmio varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, com seis números, no valor de R$ 6, a chance de levar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já a aposta máxima, com 20 dezenas, custa R$ 232.560,00 e aumenta a possibilidade de acerto para 1 em 1.292, conforme dados da instituição.