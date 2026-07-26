Bebê nasce em Fernando de Noronha, apesar de partos serem proibidos na ilha

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Uma mulher, com 41 semanas de gestação, deu à luz na ilha Fernando de Noronha neste domingo, 26. O parto foi realizado no Hospital São Lucas e segundo a Administração da Ilha, a gestante chegou à unidade sem informar que estava grávida.

O problema deste relato é que o nascimento de bebês é proibido na ilha e a mulher só não foi transferida para Recife, porque já estava em trabalho de parto avançado quando deu entrada no hospital.

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O nome da gestante não foi informado.

O que aconteceu?

A Administração de Fernando de Noronha emitiu uma nota declarando que durante o atendimento inicial, a paciente negou a possibilidade de estar grávida, mas como havia a suspeita de gestação, os médicos solicitaram um exame de Beta HCG e confirmou a gravidez de 41 semanas.

A mulher mora temporariamente em Fernando de Noronha, onde trabalha em uma pousada. O parto foi realizado pela equipe multiprofissional do Hospital São Lucas, conforme os protocolos assistenciais de atendimento.

A unidade informou que a mãe e o recém-nascido estão bem e estáveis clinicamente.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) foi mobilizado e permanece de prontidão para uma eventual transferência da mãe e do bebê a uma unidade de referência no Recife, caso haja indicação da equipe médica.

Entenda por que partos não são realizados na ilha

Fernando de Noronha conta apenas com o Hospital São Lucas, unidade de média complexidade. A ilha não possui maternidade nem Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que impede a realização de partos de rotina.

De acordo com o Governo de Pernambuco, seguindo orientação do Ministério da Saúde, os partos devem ocorrer exclusivamente em maternidades que disponham de equipes especializadas e estrutura adequada para atender mãe e bebê.

Por esse motivo, as gestantes são encaminhadas a Recife ao completarem 28 semanas de gestação. A Administração da Ilha é responsável por custear a hospedagem até o nascimento da criança.