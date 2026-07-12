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SORTEIO

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 25 milhões; confira os números

Sorteio foi realizado neste fim de semana em São Paulo

Franciely Gomes
Por
Os números foram sorteados
Os números foram sorteados - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Um novo milionário brasileiro quase foi descoberto nesta semana. Com prêmio de R$ 25 milhões, o sorteio dos seis números do concurso 3030 da Mega-Sena foi realizado neste sábado, 11, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58. No entanto, não houve nenhum ganhador que acertou a sena e levou o valor milionário completo para casa. 41 apostas acertaram 5 números e ganharam R$ 42.373,42. Já 2.983 pessoas conquistaram o valor de R$ 960,00 após acertarem 4 dos 6 números sorteados.

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Números sorteados na Mega-Sena
Números sorteados na Mega-Sena - Foto: Reprodução | Youtube

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A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país ou de forma online, através do site e aplicativo Loterias Caixa, somente até as 20h (horário de Brasília).

É necessário ter 18 anos ou mais para apostar e o pagamento pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. Os sorteios são realizados de forma semanal e acontecem sempre às terças, quintas e sábados, com transmissão ao vivo no Youtube.

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brasil mega sena

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