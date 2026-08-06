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Janja sugere bloqueio do Discord no Brasil: "Rede horrorosa"

Aplicativo costuma ser utilizado para realização de chamadas de áudio em jogos eletrônicos

Leo Almeida
Por
Primeira-dama Janja
Primeira-dama Janja - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE
Eleições 2026

A primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, defendeu o bloqueio do aplicativo “Discord” no Brasil durante agenda com o ministro da Justiça, Wellington Silva e Lima, e com o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias. A declaração ocorreu durante a sanção do Projeto de Lei 3.066/2025, que amplia o combate à violência sexual no ambiente digital, nesta quinta-feira, 6.

No momento que sugeriu o bloqueio do Discord, Janja comentava sobre o caso de uma menina de 13 anos que teria sido induzida a se suicidar durante uma transmissão ao vivo. A plataforma permite a comunicação por texto, voz e vídeo para indivíduos ou grupos em tempo real e costuma ser utilizada como comunicação em jogos digitais.

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Imagem ilustrativa de como funciona a plataforma
Imagem ilustrativa de como funciona a plataforma - Foto: Repodução | Discord

"Eu acho que a gente precisa retirar imediatamente. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa atuar junto ao Judiciário para retirar essa rede horrorosa do ar. Esse não é um caso isolado, são muitos e muitos casos", declarou.

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Meios legais

Janja defendeu que o Brasil encontre mecanismos legais para restringir o funcionamento da plataforma, com atuação conjunta entre Executivo e Judiciário.

"A gente precisa encontrar instrumentos legais para isso acontecer", disse a primeira-dama.

Após a fala, Messias pediu que as informações sobre o caso citado por Janja fossem encaminhadas ao seu gabinete para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Bolsonarista rebate

Nas redes sociais, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a declaração da primeira-dama. O parlamentar ironizou a proposta e questionou sua eficácia.

"Nunca é pra bloquear celular em presídio, é sempre pra banir alguma rede social. Mas excelente… vai pegar bem demais com o público jovem em eleição", escreveu.

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