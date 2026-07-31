Em Salvador, Janja faz alerta sobre ódio disseminado por red pills

A primeira-dama Janja da Silva fez um forte discurso contra os influenciadores que estimulam o ódio a mulheres, conhecidos na internet como red pills. A esposa do presidente Lula (PT) está em Salvador nesta sexta-feira, 31, onde participa da Cerimônia de Mobilização Nacional pelo Pacto Brasil contra o Feminicídio.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a articulação entre União, estados e municípios para ampliar as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, por meio da implementação das ações previstas no Pacto Brasil contra o Feminicídio.

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Em sua fala, Janja falou da importância de combater o tipo de conteúdo produzido por alguns perfis que estimulam a misoginia.

É pesado para nós mulheres assistirmos, mas é importante que a gente assista e que os homens assistam. São homens que aparecem mostrando no vídeo deles o quanto eles estão ganhando para lerem um comentário sempre expondo mulheres, sempre ridicularizando mulheres, sempre dizendo que mulheres não prestam para nada. Assistam porque é importante e a gente precisa falar sobre isso Janja da Silva, primeira-dama do Brasil

Para ilustrar a sua preocupação, ela citou um caso de violência sexual no qual um dos acusados foi uma criança de apenas 12 anos.

“É disso que a gente fala, do conteúdo de ódio que os nossos meninos estão absorvendo todos os dias. Não é possível um menino de 12 anos participar de um estupro coletivo. A gente precisa parar e realmente pensar como serão esses jovens no futuro”, refletiu.