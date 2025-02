Android 16 vai ser anunciado em 2025; confira possíveis novidades

Android 16 deve ser anunciado em evento da Google - Foto: JOSH EDELSON

A programação do Google I/O 2025, conferência anual em que o Google apresenta as próximas novidades da marca. Encontro via acontecer entre os dias 20 e 21 de maio, em São Francisco, Califórnia. Um dos anúncios esperados desse evento é o Android 16, podendo revelar novidades do Google Gemini, Wear OS 6 e Android XR, possível novo sistema operacional para dispositivos de realidade aumentada.

O que você pode esperar do Android 16?

Esperado para ser anunciado no Google I/O 2025, uma das novidades mais esperadas para o sistema são as atualizações em tempo real, funcionando em semelhante ao Live Activity do iPhone, além de possíveis inovações para garantir um sistema mais multitarefa.

Além disso, alguns serviços do Google podem receber uma integração maior à IA com o Android 16. Além disso, o Android XR, um novo sistema operacional para óculos de realidade aumentada e fones de ouvido do Google, deve ter mais utilizações em mais dispositivos. Além disso, outros modelos de IA no Android 16, como o Gemma, Google AI Studio e o NotebookLM, também devem receber atenção durante o Google I/O 2025.

Projeto Astra chegará ao Gemini em 2025?

Anunciado no Google I/O 2024, o Project Astra pode voltar a ser um dos destaques desse ano. O projeto visa ser um novo assistente virtual da marca. Mesmo sendo semelhante a outros IAs, o ponto em que o Astra se destaca, é a capacidade de combinar textos, imagens, vídeos e áudios nos comandos, além da velocidade em que o software processa essas informações.