Como identificar e se prevenir de golpes no WhatsApp

Veja dicas para se previnir de golpes no WhatsApp - Foto: Divulgação | WhatsApp

A empresa americana Meta, que gerencia diversas redes sociais, incluindo o WhatsApp, informou um banimento em massa de contas vinculadas a golpes no primeiro semestre deste ano. Com isso, muitos se questionaram sobre sua segurança online com a seguinte pergunta “como eu me protejo de golpes no WhatsApp?”

O motivo dos banimentos dessas contas ée que muitas apresentavam investimentos fictícios, que prometiam um retorno monetário grande.

Para se blindar desse tipo de golpe, primeiro é preciso desconfiar, como diz o ditado “quando a esmola é grande, o santo desconfia”, ou seja, sempre que algo muito fácil e repentino aparece para você, desconfie, muito provavelmente pode ser golpe.

Além disso, sempre que um número desconhecido te mandar mensagem, tente identificar se ele é do seu ciclo social, se faz parte de grupo de trabalho, faculdade, etc. Caso não faça, pergunte ao mesmo sua origem, como conseguiu seu número, e se não reconhecer, denuncie e bloqueie.

Como identificar mensagens suspeitas

Além disso, o próprio WhatsApp apresenta alguns conselhos para identificar mensagens suspeitas:

Apresentam erros gramaticais ou de digitação.

Pedem para você tocar em um link, ativar novos recursos usando um link ou baixar um app.

Pedem para você compartilhar seus dados pessoais, como número de cartão de crédito, conta bancária, data de aniversário ou senhas.

Pedem que você encaminhe uma mensagem.

Pedem dinheiro ou afirmam que você precisa pagar para usar o WhatsApp.

Fingem ser alguém que você conhece.

Tratam de assuntos como loterias, trabalhos, investimentos ou empréstimos.

Iniciam uma conversa casual com você para ganhar sua confiança antes de pedir dados pessoais.

Caso o contato te mande mensagem dizendo ser um conhecido que trocou de número, tente entrar em contato com essa pessoa por algum outro meio, seja fazendo uma ligação ao número original, ou mandando mensagem em alguma rede social como o Instagram.

Confirmando a troca do número, tudo certo, mas caso a pessoa original diga que não mudou de número, denuncie e bloqueie o golpista. Muitas vezes eles abordam a pessoa com um número falso fingindo ser um conhecido, pedindo dinheiro e enviando uma Chave Pix de um terceiro