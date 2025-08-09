Menu
TECNOLOGIA

WhatsApp terá anúncios e transforma chats em novo campo de marketing

Aplicativo da Meta insere publicidade em canais e status

Por Redação

09/08/2025 - 13:28 h
O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado do mundo, confirmou que passará a exibir anúncios pela primeira vez. A Meta anunciou que a publicidade será inserida na aba Atualizações, em canais e status, preservando as conversas privadas e grupos.

A medida marca uma mudança histórica: a plataforma, antes livre da lógica publicitária, assume papel de canal de mídia no ecossistema digital. Segundo artigo de Fernanda Cunha, cofundadora e CEO da Kipiai, para Metrópoles, a novidade não é um simples ajuste. Não se trata, ainda, de um espaço para vendas diretas, mas de um ponto de partida patrocinado para conversas entre marcas e pessoas.

Do inventário à construção de relacionamento

Com mais de 3 bilhões de usuários mensais, a inclusão de anúncios no WhatsApp redesenha a forma como as marcas descobrem, engajam e se relacionam com consumidores. A plataforma não será um novo canal de awareness, mas um filtro natural: apenas empresas com algo relevante a oferecer terão retorno.

O desafio é que, no WhatsApp, o contato comercial entra em um espaço íntimo, onde estão conversas com amigos, família e contatos importantes. Isso exige legitimidade e utilidade, sob pena de ser ignorado.

O futuro do telemarketing: IA ameaça empregos em Salvador e acende alerta
Mais conectados e vulneráveis: como idosos podem evitar golpes virtuais
Instagram lança novidade que imita o TikTok; saiba como republicar posts

Concorrência pela atenção será mais agressiva

Até agora, empresas já usavam o WhatsApp para vendas e atendimento de forma orgânica, com links, QR codes e chatbots. A mudança da Meta, porém, insere investimento direto na visibilidade: canais promovidos passam a disputar espaço no guia da plataforma, e a atenção do usuário deixa de ser consequência do engajamento para se tornar um produto comprável.

O risco, segundo especialistas, é que o WhatsApp perca parte do controle que sempre deu aos usuários sobre o que veem e com quem interagem. Para evitar rejeição, marcas terão de investir em relevância e contexto desde a primeira mensagem.

A chegada da publicidade ao WhatsApp desafia empresas a mudarem de postura. Mais do que anunciar, será preciso conquistar a permissão para conversar. Quem insistir em tratar a conversa como campanha tradicional corre o risco de falar sozinho.

x