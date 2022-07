Compra do Twitter por Elon Musk foi marcada por polêmicas

Após os três meses do anúncio da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, o empresário divulgou nesta sexta-feira, 8, sua desistência do negócio.

Embora breve, esse espaço de tempo foi um período bastante alvoroçado. O interessado na rede social, que tinha planos mirabolantes para ela, começou a fazer, por exemplo, acusações de que a plataforma divulgou dados falsos sobre contas spam e infringiu o acordo entre eles.

No meio desse intervalo também, Elon, considerado o homem mais rico do mundo, foi processado por acionistas que viam no “fogo amigo” dos seus questionamentos uma forma pra ele reduzir o valor de mercado da plataforma pela qual ele ofereceu US$ 44 bilhões.

A comunicação de Musk ao Twitter foi feita por meio de uma carta assinada pelo advogado que representa o bilionário na negociação. A carta apareceu em uma documentação enviada à SEC, órgão regulador do mercado de ações dos EUA. No documento, ele afirmou que “o Twitter não cumpriu com suas obrigações contratuais”.