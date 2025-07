Crianças e idosos: saiba como o Google protege esses grupos na internet

Veja formas de proteger as crianças e idosos na internet - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um dos pontos mais importantes para a proteção digital é saber como defender os grupos mais vulneráveis digitalmente como crianças e idosos, que fazem parte do “grupos de risco” online, ou por serem muito inocentes e não entenderem a malícia dos endereços maldosos, ou por não estarem acostumados com essas tecnologias.

Com isso em mente, o Portal A TARDE falou exclusivamente com a Líder de Segurança e Confiabilidade do Google na América Latina, Priscila Couto, que explicou algumas medidas do Google para proteger ambos os grupos.

Proteção para as crianças

Para proteger os mais jovens, o Google possui diversas medidas, partindo desde a criação da conta Google, indo até aplicativos de controle.

“Quando uma conta Google é criada e a idade é colocada de maneira certa, dizendo realmente que é um perfil de uma criança, uma série de barreiras de proteção são impostas no mesmo para que ela esteja protegida”, disse a especialista.

Além disso, o Google desenvolveu um aplicativo que funciona como um “controle remoto” para os pais sobre os dispositivos de seus filhos, chamado ”Family Link”. Com ele, basta a família ter dispositivos Android, que os país conseguem conectar, assim sendo possível ver e controlar as atividades da criança na internet.

Além disso, dentro do “Family Link”, existe a função “horário escolar” que bloqueia o uso de todos os aplicativos enquanto a criança está na escola. Esse bloqueio pode ser personalizado pelos pais da criança, que podem selecionar se a criança pode usar o app de ligação para alguns contatos em caso de uma possível emergência, ou se a criança precisa de algum aplicativo por razões de saúde, como checar o nível de açúcar no sangue em casos de diabéticos.

Proteção para idosos

Já para idosos, existem outras abordagens para a proteção dos mesmos, como guias de como como utilizar as redes sociais e as páginas da internet, buscar sempre instruí-los com dicas de que fazer ou não na internet. Gerando assim um ambiente mais seguro a todos.