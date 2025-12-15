Em meio a crise, celulares podem ter grande queda no desempenho

Crise dos chips deve causar grandes quedas de desempenho em celulares no mundo - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O mercado de celulares pode ser fortemente afetado pela nova crise dos chips de memória, e, com isso, as principais fabricantes estariam dispostas a tomar medidas drásticas sobre seus smartphones que podem não agradar seus clientes.

De acordo com diversas fontes, o aumento dos preços dos aparelhos visando abater o déficit causado pela falta dos chips no mercado pode até ajudar no início, mas há um limite em que os clientes vão aceitar.

Por isso, uma das soluções estudadas por algumas empresas seria o corte na quantidade de RAM dos aparelhos, fazendo com que os celulares de entrada voltem a ter 4 GB de RAM como padrão.

Um informante disse ao portal de tecnologia “Naver”, que as marcas chinesas como a Xiaomi, também consideram “desacelerar” a transição dos aparelhos topo de linha para os 16 GB de RAM.

“Na prática, veremos mais celulares ‘flagship’ com 12 GB de RAM por padrão em 2026”, disse o informante.

Somado a isso, a fonte do vazamento ainda diz que o cenário de 2026 é pessimista, visto que há casos em que, mesmo com a redução da RAM, o preço ainda seria elevado.

Celulares com 12 GB de RAM serão reduzidos em 40% e serão substituídos por modelos com 8 GB ou 6 GB;

Celulares com 8 GB de RAM serão reduzidos em 50% e serão substituídos por modelos com 6 GB ou 4 GB.

Em resumo, a situação pode ser sumarizada da seguinte forma:

Apenas alguns celulares top de linha se manterão com 16 GB de RAM e o padrão será 12 GB;

Os intermediários premium serão "capados" para 8 GB de RAM;

Os intermediários serão lançados com 6 GB de RAM;

Os celulares de entrada terão um novo padrão de 4 GB de RAM.

Com essas mudanças, todas as marcas deverão otimizar ainda mais seus sistemas operacionais para que ele consiga oferecer um bom desempenho em 4 GB de RAM, por exemplo.

Crise já está acontecendo

Além disso, essa realidade não deve acontecer nos últimos dias de janeiro, mas sim logo no começo, uma vez que ela já está acontecendo em dezembro de 2025.

Exemplos disso é a Samsung aumentando os preços da série Galaxy A, enquanto a Xiaomi pretende remover o carregador da caixa de seus aparelhos de entrada das séries Redmi e POCO.

Por que a crise está acontecendo?

Esta “crise dos chips” está sendo provocada pela grande demanda de chips de memória em datacenters de inteligência artificial (IA), drenando a oferta para o público consumidor de PCs, consoles e celulares,