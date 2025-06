Jovi x Xiaomi x Samsung x Apple; saiba quem tem o melhor celular

JOVI V50 5G, novo aparelho do mercado da Jovi - Foto: Divulgação | Jovi

As principais marcas de celular do Brasil lançaram recentemente os seus novos modelos, e para sanar a dúvida de muitos de qual vale mais a pena, o Portal A TARDE reuniu informações como preço e ficha técnica de cada um.

Jovi

A caçula das marcas vendidas no Brasil, a empresa chinesa trouxe consigo o JOVI V50, confira sua ficha técnica junto de seu preço

Câmera

Um dos pontos principais do aparelho, ele vem com duas câmeras de 50 megapixels na parte traseira, uma principal e uma ultrawide, para fotos de maior angulação , além da frontal, de também 50 MP.

A traseira principal conta com a tecnologia OIS que dá uma melhor estabilidade para os cliques. Além das câmeras, na parte de trás ainda está presente um “Aura Light”, um substituto do flash atual, que permite ao usuário regular a temperatura e intensidade, gerando uma luminosidade suave na foto.

Somado a isso, todas as câmeras fazem gravações na qualidade 4k a 30 quadros por segundo, fps.

JOVI V50 5G, novo aparelho do mercado da Jovi | Foto: Divulgação | Jovi

Desempenho e armazenamento

O celular chega equipado com um processador Snapdragon 7 Gen 3, além de 12 GB de memória RAM. Já de memória acessível, ele está disponível somente com 512 GB.

Bateria

O aparelho é alimentado por uma bateria de 6000mAh, durante um dia todo longe do carregador, além disso, seu carregador ultra rápido de 90W, leva 20 minutos para carregar 50% da bateria, e 50 minutos para atingir a carga completa.

Tela

O visor equipado no aparelho é um AMOLED com resolução Full HD+ (2392 × 1080 pixels) distribuída em 6,77 polegadas. Com uma taxa de atualização variável de 60 Hz a 120 Hz, garantindo uma boa versatilidade e nitidez ao usuário.

Sistema Operacional e outros recursos

O sistema operacional equipado no JOVI V50 é o Android 15 tendo uma interface própria da marca, o Funtouch OS 15. Acompanhando o mercado dos últimos anos, ele vem equipado com várias funções de Inteligência Artificial, com integração direta ao Gemni da Google, além disso, oferecendo recursos de 5G e NFC, permitindo pagamentos por aproximação.

Preço

O aparelho chegou ao mercado com o preço sugerido de R$ 4.999.

Xiaomi

O aparelho mais recente da também chinesa, Xiaomi no Brasil, é o Redmi Note 14, lançado há um ano, tem como destaque suas três câmeras traseiras e tela de alta qualidade.

Xiaomi Redmi Note 14 | Foto: Divulgação | Xiaomi

Câmeras

Diferente do aparelho da marca conterrânea, o Note 14 possui três câmeras traseiras, todas com 50 MP, com aberturas diferentes, a principal com uma abertura de f/1.6, permitindo fotos mais claras em ambientes escuros.

Já a frontal fica com uma resolução de 16 MP, com abertura de f2.0.

Tratando da parte dos vídeos, as câmeras traseiras do Note 14 podem gravar em 8k a 24 quadros por segundo (fps), ou 4k em até 60fps. A frontal pode capturar 4K ou 1080p, ambas resoluções em até 60 fps.

Desempenho e armazenamento

Um dos grandes pontos do Note 14, é que o processador que ele vem de fábrica é um Snapdragon 8 Gen 3, um dos mais potentes da atualidade.

Já no armazenamento, o aparelho apresenta três opções, 256 GB, 512 GB ou 1 TB, sem espaço para cartões microSD. No quesito memória RAM, o smartphone chega com opções de 8 GB, 12 GB ou 16 GB.

Bateria

A bateria, por outro lado, é um ponto “questionável” do aparelho, já que ela é de 4.610 mAh, com isso, de acordo com a Xiaomi, o celular é capaz de durar 15 horas com uso constante sem se conectar com o carregador.

Sendo compatível com carregadores de 90W, ele alcança carga completa em somente 31 minutos, de acordo com a fabricante.

Sistema e outros recursos

O celular saíu de fábrica com o Android 14, que com o tempo foi atualizado para o 15, além de parceria com a versão mais recente do sistema operacional da Google, e com a HyperOS, interface pessoal da Xiaomi.

Quanto a recursos extras, o aparelho tem acesso ao 5G e NFC.

Tela

O Note 14 é equipado com uma tela grande de 6,36 polegadas, e resolução Full HD+, tendo uma taxa de atualização de 120 Hz tendo uma taxa de atualização mais flúida

Preço

O modelo mais recente da marca chinesa foi lançado com o preço de R$ 6.054 no Brasil, porém atualmente já se encontram aparelhos custando cerca de R$5.772.

Samsung

O modelo mais recente da marca coreana é o Galaxy S25, chega com um processador ultra rápido e com um upgrade da sua linha passada na memória RAM.

Samsung Galaxy S25 | Foto: Divulgação | Samsung

Câmera

O conjunto do S25 é composto por três câmeras bem completas ao uso geral, com a principal tendo 50 MP, a ultrawide de 12MP, assim como a teleobjetiva e a frontal.

A câmera principal vem equipada com tecnologias de estabilidade PDAF e OIS, já a teleobjetiva possibilita ao usuário dar um zoom de até 3x sem perder a qualidade de imagem ou distorcer a fotografia.

Para vídeos, o sensor principal filma em 8k a 24 ou 30 fps; em 4k a 30 ou 60 fps ou em 1080p a 30, 60 ou 240 fps. Já a lente frontal permite que o usuário filme em 4k a 30 ou 60 fps e em 1080p a 30 fps.

Desempenho e armazenamento

O S25 vem ao mercado com um processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, além disso, a memória RAM do aparelho é de 12 GB.

Já para o armazenamento, três modalidades são oferecidas, 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Bateria

A bateria do S25 é de uma autonomia de 4000 mAh, garantindo até 29 horas de uso direto, de acordo com a fabricante. Já para o carregamento, o celular é acompanhado por um carregador de 25W, que segundo a Samsung, atinge 50% da carga em 30 minutos de conexão.

Sistema e recursos

O sistema operacional do aparelho já é o Android 15, já a interface é a One UI 7. Também acompanhando a conexão 5G e função NFC.

Tela

O visor do S25 é do tipo Dynamic AMOLED 2X distribuído em 6,2 polegadas de tamanho e resolução de 1080 x 2340 pixels. Já na taxa de atualização, o aparelho atinge 120 Hz oferecendo uma maior fluidez.

Preço

O aparelho chegou ao Brasil custando R$ 6.299 nas principais lojas de vendas de eletrônicos, como Amazon e Mercado Livre.

Apple

O modelo mais novo da “marca da maçã”, é o iPhone 16, chegando ao mercado com mudanças na disposição da câmera traseira além do Botão Câmera, projetado para aprimorar a experiência fotográfica.

iPhone 16 | Foto: Divulgação | Apple

Câmera

O iPhone 16 possui somente duas câmeras traseiras, e uma de selfies. O principal sensor da parte de trás conta com 48 MP, uma abertura de f/1.6.

Somado a isso, a câmera principal também funciona como uma teleobjetiva com zoom de 2x, registrando fotos de até 12 MP com qualidade óptica. Já a frontal possui chega com 22MP e abertura de f/2.2.

Já para vídeos, ambas câmeras suportam filmagens em 4k Dolby Vision a 24 quadros por segundo (fps). Por fim, é possível gravar em 4K HDR a 30 fps no Modo Cinema e em 1080p a 120 fps para efeitos de câmera lenta.

Desempenho e armazenamento

O iPhone 16 chega com um processador A18, com detalhes de RAM não divulgados pela Apple, mas com especulações de ser 8GB. Além disso, o celular vêm com três opções de armazenamento, 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Bateria

Diferente das outras marcas, a Apple não divulga a relação miliampère-hora, mAh, mas, de acordo com a mesma, o aparelho dura até 80 horas ininterruptas de funcionamento sem precisar de recarga.

Já para carregar o aparelho, o carregador de 30W leva o celular de 0% a 50% em aproximadamente 30 minutos, de acordo com a marca.

Sistema e outros recursos

O iPhone 16 vem de fábrica equipado com o iOS 18, com a grande novidade sendo a Apple Intelligence, IA da marca , também tendo suporte ao 5G e NFC.

Tela

O iPhone 16 traz tela de 6,1 polegadas com resolução Full HD+, além de tecnologia de display OLED.

Preço

O iPhone 16 é listado pelo preço de R$ 7.799 pela Apple, porém em sites especializados pode se encontrar o aparelho com um custo mais barato.