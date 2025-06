Crise? Apple perde posto em ranking de vendas de celulares no Brasil

Apple perde posição em ranking de marcas no Brasil - Foto: Divulgação | Apple

A Apple perdeu mais um posto no ranking de mercado de smartphones do Brasil, agora a marca chinesa Realme assumiu sua posição. A empresa americana ocupa o atual 5º lugar na tabela organizada pela Canalys, empresa especializada em análise de mercado, em um levantamento referente ao primeiro semestre de 2025.

De acordo com a Canalys, o mercado regional de celulares apresentou uma “imensa polarização”, com o crescimento centrado nos segmentos de entrada e premium. Nos modelos de “elite” a Samsung e a Apple seguem dominando, desta vez com o Galaxy S25 e do iPhone 16.

Brasil apresenta crescimento na entrada de smartphones na América Latina

O Brasil representou 28% das entradas de celulares na América Latina, sendo o único entre os cinco maiores a apresentar um crescimento ano após ano no primeiro semestre. O aumento foi de 3%, que representa 9,5 milhões de unidades distribuídas.

O destaque desse aumento é dado pelas marcas chinesas com Realme e Xiaomi.

Veja a participação de cada marca estimada pela Canalys:

Samsung: 43% Motorola: 23% Xiaomi: 15% Realme: 7% Apple: 5%

A única mudança significativa foi a troca de posições entre a Apple pela Realme. Essa ultrapassagem foi feita, muito provável pela sua ampla oferta de dispositivos intermediários, com um bom custo-benefício.

Apple perde posições em outros países

Além do Brasil, a Apple perdeu forças no México. Lá, a Samsung também está no topo, com 25%, seguido pela Xiaomi (17%) e Motorola (14%), a Apple só aparece em 5ª colocada, com 8% da pontuação.