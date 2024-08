Maioria das empresas latinoamericanas usa IA para criar produtos

Estudo do Google Cloud e National Research Group também aponta maior produtividade de suas organizações a partir do uso da IA generativa - Foto: Reprodução | Internet

Das 2,5 mil empresas latinoamericanas que usam a Inteligência Artificial (IA) Generativa, 63% delas utilizam o recurso para o desenvolvimento de novos produtos. É o que aponta o estudo global ‘Retorno Sobre Investimento da IA Generativa’, conduzido pelo Google Cloud e National Research Group.

Grande parte dessas instituições (74%) também apontam um crescimento da produtividade de suas organizações a partir do uso da IA generativa. Outros 67% verificaram melhorias na experiência do usuário, 67% no crescimento do negócio e 57% na eficiência dos custos. Em termos de investimentos, o estudo revelou que a maioria (79%) das organizações latinoamericanas já está investindo mais de 10% de seus custos operacionais totais em IA generativa.

O estudo ouviu, entre os dias 23 de fevereiro a 5 de abril de 2024, 2.508 líderes seniores de empresas globais dos setores de Serviços Financeiros, Manufatura & Automotivo, Varejo & Bens de Consumo, Telecomunicações, Saúde & Ciências Biológicas e Mídia & Entretenimento.

Duas em cada cinco organizações da região esperam obter retorno sobre investimento (ROI) a partir do ano seguinte usando a IA generativa nessa área. O uso da Inteligência Artificial nos empregos na América Latina também é expressivo: Atendimento ao Cliente (74%), Vendas e Marketing (65%), Produtividade Individual (61%), Comércio Digital e Experiências Aprimoradas (59%), Novos Produtos e Serviços (63%).

“Pudemos observar no estudo que as lideranças estão bastante otimistas em relação a tudo o que envolve a IA generativa, seja em conseguir catalisar uma maior produtividade, para geração de receitas ou no desenvolvimento de novos produtos. Aqui no Brasil, a percepção do mercado é que estamos ainda no início da jornada, com um otimismo talvez mais moderado em relação à IA generativa tanto nas fases de implementação, como nos resultados.” afirma Fernanda Jolo, Head de Customer Engineer, Data Analytics & AI do Google Cloud para América Latina.