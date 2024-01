Microsoft inclui assistente de inteligência artificial em teclado | A TARDE

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 4, que adicionará uma tecla ao teclado de seus computadores para chamar um assistente de inteligência artificial (IA) no Windows. De acordo com a empresa de tecnologia, notebooks e desktops com Windows 11, que estarão disponíveis no fim de janeiro, já virão com a nova tecla.

Em comunicado, a Microsoft afirmou que será possível utilizar a nova teclar para criar imagens, escrever e-mails, organizar planos e pedir resumos sobre determinado assunto. A Microsoft revelou também que divulgará os primeiros modelos com a nova tecla durante a Consumer Electronics Show (CES), que acontece entre 9 e 12 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

No entanto, os modelos em questão, com exceção dos próximos modelos da família Surface de notebooks, ainda não têm detalhes.“Neste novo ano, iniciaremos mudança significativa em direção a um futuro de computação mais pessoal e inteligente, onde a IA será perfeitamente integrada no Windows, desde o sistema, ao silício e ao hardware”, afirmou a Microsoft, em comunicado em seu blog.